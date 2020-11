Pandemijos pabaiga numatyta 2025 metais; Pasaulio banko dokumentai įrodo, kad pandemija buvo suplanuoja dar 2017 metais.

„Pendemijos I dalis yra numatyta nuo 2020 iki 2025 metų. Yra nustatytos taisyklės, pagal kurias turi "žaisti" įeinančios šalys.“, „Pasaulio bankas priverstinai visoms valstybėms ruošė kovido temą jau nuo 2018 metų iki 2025 metu?”, „Dokumentinis epas, kaip pasaulio bankas plandemiją kuravo. 2019 oct - 2025.“, „Pasaulio banko svetainėje buvo rasti dokumentai, uždarantys visus klausimus, susijusius su PLANdemic. Dokumentuose yra receptas visoms šalims dėl reakcijos į kovidą-19, karantino iki 2025 m. Ir kitų dalykų.“, – tokiomis žinutėmis socialiniame tinkle „Facebook“ dalinosi koronaviruso skeptikai (kalba netaisyta).

Socialiniame tinkle skleidžiamos sąmokslo teorijos © Delfi koliažas (Ekrano nuotr.)

Pasaulio bankas nenumatė pandemijos pabaigos 2025 metais

Internautų dėmesį atkreipė Pasaulio banko dokumentuose nurodyta data – 2025 metų kovo 31 – neva įrodanti, kad pandemija tęsis iki šios datos, o visą ją suplanavo pasaulio galingieji. Tačiau iš tiesų tai – tik neteisinga dokumento interpretacija.

Remiantis minėtu Pasaulio banko dokumentu, šia data apibrėžiama organizacijos vykdomos programos pabaiga. Programos, skirtos teikti paramą labiausiai nuo naujojo koronaviruso pandemijos nukentėjusioms besivystančioms šalims ir teritorijoms. Parama bus skirta išvengti su COVID-19 susijusioms grėsmėms, stiprinti nacionalinių institucijų ir sveikatos įstaigų pasiruošimą.

Programoje įtrauktos paramos programos šioms šalims: Afganistanui, Argentinai, Žaliojo Kyšulio Respublikai, Kambodžai, Demokratinei Kongo Respublikai, Džibučiui, Ekvadorui, Etiopijai, Gambijai, Ganai, Haičiui, Indijai, Kenijai, Kirgizijai, Maldyvams, Mauritanijai, Mongolijai, Pakistanui, Paragvajui, San Tomei ir Prinsipei, Senegalui, Siera Leonei, Šri Lankai, Tadžikistanui ir Jemenui.

Socialiniuose tinkluose audrą sukėlusio dokumento vaizdas. Pabaigos data nurodoma, kada baigsis paramos nuo COVID-19 nukentėjusioms besivystančioms šalims projektas © Ekrano nuotr.

2025 metų kovo 31 diena niekaip nesusijusi su pandemijos pabaiga, nes ligų protrūkiai nėra prognozuojami ir kol nėra veiksmingos masiniam naudojimui skirtos vakcinos ar efektyvaus užkrato gydymo būdo pandemijos pabaigos tiksliai prognozuoti neįmanoma. Net ir atsiradus vakcinai paskiepyti ja visą pasaulį užtruks laiko.

Rugpjūčio mėnesio pabaigoje Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedros Adhanom Ghebreyesus prasitarė tikintis, kad pandemija galėtų baigtis po dviejų metų – greičiau nei 1918 metų Ispaniško gripo protrūkis. Jis pabrėžė, kad šiuolaikinė visuomenė turi svarbių ginklų, kurie gali padėti įveikti ligą greičiau – tam gali pasitarnauti technologinis progresas ir valstybių pastangos žvelgti į sveikatos krizę globaliai, ieškoti bendrų sprendimų.

COVID-19 pandemija nebuvo planuota 2017 metais

Socialinių tinklų vartotojų nerimą taip pat sukėlė Pasaulio banko prekybos sekimo programinėje įrangoje „World Integrated Trade Solutions“ (WITS) pastebėtas punktas, neva įrodantis, kad pandemijai pradėta ruoštis dar 2017 metais, taigi, ji buvo suplanuota iš anksto. Minėtos programinės įrangos eilutėje nurodyta „COVID-19 Test kits (382200) imports by country in 2017” ir “COVID-19 Test kits (300215) exports by country in 2018” (liet. „COVID-19 testų rinkinių (382200) importas pagal šalį 2017“ ir COVID-19 testų rinkinių (300215) eksportas pagal šalį“).

Užsienio portaluose ir užsienietiškose socialinių tinklų anketose žinutė, esą Pasaulio bankas dokumentavo COVID-19 testų importą ir eksportą į skirtingas šalis likus dviem metams iki pandemijos paskelbimo, pasirodė gerokai anksčiau, nei lietuviškose. „Facebook“ vartotojai platino duombazės ekrano nuotraukas, tvirtindami atskleidę valstybių sąmokslą. Iš tiesų, jokio sąmokslo nėra ir COVID-19 pavadinimas duombazės eilutėse atsirado atnaujinus sistemoje naudojamus kodus.

„Reuters“ žurnalistams Pasaulio banko atstovai paaiškino, kad duombazėje minimi produktai buvo naudojami ir anksčiau, dar prieš pandemiją ir jų pavadinime COVID-19 ligos pavadinimo nebuvo. 2020 metų balandžio mėnesį dėl pandemijos produktai buvo pervadinti į „COVID-19 testų rinkinius“, o anksčiau sistemoje buvę įrašai taip pat atsinaujino, todėl senesniuose įrašuose atsirado terminas COVID-19, kuris anksčiau naudotas nebuvo.

Pasaulio banko atstovų teigimu, produktai buvo pervadinti atsižvelgiant į tai, kokią reikšmę jie įgijo COVID-19 diagnostikos reikmėms. Tam, kad šiuos esminius pandemijos aplinkybėmis produktus būtų lengviau sekti jie buvo pervadinti įtraukus COVID-19 pavadinimą.

Vis dėlto, socialiniuose tinkluose kilus dezinformacijos ir neteisingų interpretacijų audrai Pasaulio banko sprendimu dviem minimiems kodams grąžinti senieji pavadinimai. 2020 metų rugsėjo 7 dieną duombazėje minimas kodas 382200 iš „COVID-19 Test kits (382200)“ pervadintas į „Medical Test kits“ (liet. „Medicininiai testų rinkiniai“, o kodui 902780 grąžintas „Medical Diagnostic Test instruments and apparatus“ (liet. „Medicinos diagnostikos tyrimų prietaisai ir aparatai“) pavadinimas.

Remiantis šia informacija „Melo detektorius“ teiginius, kad Pasaulio bankas nurodė, esą pandemija baigsis 2025 metų kovo 31, o COVID-19 testų rinkiniai buvo importuojami ir eksportuojami dar iki prasidedant ligos protrūkiui laiko klaidingais.