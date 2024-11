Iškart po karių pratybų – melaginga žinia apie lietuvių pasirengimą sunaikinti Kaliningradą

Be to, pasibaigus pratyboms, KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė „Facebook“ skelbė, kad kariai „pratybų metu treniravosi sužeistųjų evakuaciją, dalyvavo susitikimuose su vietos savivaldybių administracijos atstovais, įgyvendino įvairius nekinetinių veiksmų (veikimo be ginklo – red.) scenarijus“ (čia).