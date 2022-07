„Pfizer“ ir „Moderna“ COVID-19 vakcinos naudoja informacinės RNR (iRNR) fragmentą, kad išmokytų jūsų organizmą atpažinti ir kovoti su infekcija, o ne keičia jūsų DNR.

Tarp iRNR ir DNR yra esminis skirtumas. Labai svarbu, kad žmonės jį suprastų – taip panašios melagienos, susijusios su COVID-19 skiepais, tiesiog netenka prasmės.

DNR, kur slypi mūsų genetinis kodas, yra didesnė, dvigrandė ir labai ilga. O iRNR yra vienos mažos DNR grandinės dalies kopija, kuri naudojama siunčiant nurodymus kitoms ląstelės dalims.

DNR saugoma ląstelės branduolyje, o iRNR labai greitai suskaidoma, ir niekada nepasiekia branduolio, todėl neįmanoma, kad kažkaip paveiktų ir mūsų DNR. iRNR išmoko mūsų organizmą sukelti tinkamą imuninį atsaką infekcijos sukėlėjui, šiuo atveju, COVID-19 sukeliančiam virusui, o tada išnyksta (tai padaro per maždaug dvi dienas).

Todėl kai kuriems žmonėms po skiepo pasireiškia trumpi nepageidaujami efektai: imuninis atsakas yra jūsų organizmo „signalizacijos sistema“, kūnas mano, kad yra atakuojamas, ir pradeda gaminti antikūnus, kad kovotų su, jo manymu, infekcija. Iš tikrųjų jis nėra atakuojamas – tai tik vakcina daro savo darbą.

Įrašo autorė paėmė sakinį iš tyrimo „Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line“.

Tyrime aprašoma ne tai, kad COVID-19 vakcina keičia žmogaus DNR, o tik parodo, kad kepenų ląstelėse įvyko atvirkštinė iRNR transkripcija. Kadangi tyrimą jau ne kartą naudojo sąmokslo teorijų skleidėjai (jis paviešintas vasario mėn.), net patys tyrimo autoriai – asoc. prof. Yang de Marinis ir prof. Magnus Rasmussen – išplatino pareiškimą, kad jų studija neturi nieko bendro su žmogaus DNR keitimu, o tyrinėja procesą, vadinamą transkripcija.

Prof. M. Rasmussen taip pat pareiškė: „Nėra jokios priežasties keisti savo sprendimo skiepytis, remiantis šiuo tyrimu. Tyrimas buvo atliktas ant Petri lėkštelės ląstelių laboratorijoje, o tai nėra tas pats, kas tyrimas su žmonėmis, nes ląstelių linijos skiriasi nuo gyvų organizmų ląstelių“, – teigė profesorius.

Taigi, remiantis aukščiau išvardintu paaiškinimu ir tyrimo autorių paneigimu, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad įraše pateikta melaginga informacija apie COVID-19 vakcinos veikimą.