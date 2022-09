Teiginiai



Sapereaude.lt išsakomi tokie melagingi teiginiai [kalba netaisyta, – aut. past.]: „skiepijimo mRNA preparatais kampanijos kelia ilgalaikę riziką, kuri gali turėti nenuspėjamų pasekmių ateinančioms kartoms. Teiginiai, kad spyglių baltymai ir katijoninių lipidų nanodalelės išnyksta jau po kelių dienų, yra klaidingi“; „Daugelyje šalių gauti pirminiai mirtingumo duomenys rodo, kad mRNA vakcinacija susijusi su dideliu bendru mirtingumu, viršijančiu istorinį lygį“; „Pasirodo, kad dėl imuninės sistemos stimuliavimo reaguoti į covid spike baltymą gali pasireikšti imunosupresija, kuri didėja su kiekviena vėlesne vakcinos doze“; „Vis daugiau įrodymų apie rimtą ilgalaikę kovid mRNA vakcinacijos keliamą riziką sveikatai turėtų mums pasakyti, kad ant kortos pastatyta daugybė gyvybių“; „todėl reikia kuo greičiau sustabdyti naujus biotechnologinius eksperimentus“ (archyvuota teksto versija ČIA).



Verdiktas



Europos Sąjungoje ir JAV registruotos COVID-19 vakcinos, remiantis ne tik klinikinių tyrimų, bet ir naujausiais tyrimų duomenimis, yra laikomos saugiomis ir efektyviomis, jos nuolat prižiūrimos atsakingų institucijų – todėl neteisinga vakcinaciją vadinti „biotechnologiniu eksperimentu“ ir teigti, kad iRNR vakcinos kelia pavojų daugeliui gyvybių. Skiepo iRNR pasilieka daugiausiai tik durio vietoje, teiginys COVID-19 vakcinų iRNR gali likti mūsų organizme ilgą laiką, yra paplitęs mitas, neturintis jokio mokslinio pagrindo. Pranešimai pasaulyje apie su COVID-19 skiepais siejamomis mirtimis yra itin reti, todėl nėra jokių įrodymų, kad vakcinos atsakingos už bendrą mirtingumą, esą viršijantį istorinį lygį. COVID-19 skiepai ne silpnina imuninę sistemą, o ją stiprina ir dėl vakcinacijos nepasireiškia imunosupresija. Todėl sapereaude.lt įrašo teiginius galime vadinti melagingais.



Melo detektoriaus komentaras



Tyrimo „Pre-exposure to mRNA-LNP inhibits adaptive immune responses and alters innate immune fitness in an inheritable fashion“, kuriuo remiamasi įraše statusas yra „preprint“ – tai reiškia, kad jis dar nėra recenzuotas. Kol studija nėra recenzuota, negalima joje pateiktų duomenų pateikti kaip faktų, nes nepatikrinti rezultatai, duomenų šaltiniai, metodologija ir pan. Šalia tyrimo yra prierašas: „pabrėžiame, kad medicinos bendruomenė dar turi tyrimą įvertinti, o pateikta informacija jame gali būti klaidinga“. Todėl šiame tyrime pateikiamų duomenų ir teiginių apie paveldimumą analizuoti negalima, kol jie nebus recenzuoti.

Melaginga teigti, kad „skiepijimo mRNA preparatais kampanijos kelia ilgalaikę riziką, kuri gali turėti nenuspėjamų pasekmių ateinančioms kartoms. Teiginiai, kad spyglių baltymai ir katijoninių lipidų nanodalelės išnyksta jau po kelių dienų, yra klaidingi“. Europos vaistų agentūros duomenimis, rugpjūčio mėn. viduryje Europoje buvo suleista per 909 mln. vakcinos dozių. Vakcinų saugumas jau įrodytas ne tik klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo dešimtys tūkstančių savanorių, bet ir nuodugniai vertinant vakcinacijos procesus dabar ir remiantis naujausiais moksliniais tyrimais.

Pranešama, kad rimtos sveikatos problemos yra ypač retos, nors trumpalaikiai ir gyvybei nepavojingi šalutiniai poveikiai gali pasireikšti gana dažnai. Todėl teiginiai, kad skiepai kelia „ilgalaikę riziką“ nėra pagrįsti įrodymais. Būtent todėl vakcinaciją vadinti „biotechnologiniu eksperimentu“ taip pat yra melaginga.

iRNR daugiausiai lieka dūrio vietoje, tik maža dalis lipidų nukeliauja į kitus audinius. Tyrimai su pelėmis rodo, kad nanodalelių kiekis audiniuose neviršija 1 proc. suleistos dozės ir daugeliu atvejų buvo mažesnis nei 0,1 proc., nors pelėms naudojama dozė buvo daug didesnė už tą, kuri naudojama COVID-19 vakcinose. Todėl straipsnio autoriai meluoja, kai teigia, kad vakcinos nanodalelės iš tiesų neišnyksta.

Socialiniuose tinkluose plinta sąmokslo teorijos – esą Europoje ir JAV daugėja mirčių, o mirtingumas muša istorinius rekordus, o tai vyksta dėl vakcinų. Sveikatos apsaugos ekspertų teigimu, nėra įrodymų, kad mirtys gali buti susijusios su COVID-19 skiepais – tokių įrodymų nepateikia nei sapereaude.lt, nei tkp.at. Kiek buvo atvejų, kai išaugusį mirčių skaičių buvo bandoma susieti su vakcinomis, jie visada buvo paneigti.

Pavyzdžiui, neseniai buvo paskleista melagiena, kad vaikų mirčių skaičius Europoje išaugo 1000 proc. Tačiau ekspertai tuomet teigė, kad mirčių skaičius nebuvo toks didelis, o jis išaugo 2022 m. (palyginti su 2021 m.), nes metus prieš tai didelė dalis pasaulio praleido karantine – tai reiškė, mažiau nelaimių ir mažiau kitų pavojingų užkrečiamų ligų. Analizuojant duomenis, nerandama ryšio tarp vakcinacijos ir mirčių.

COVID-19 vakcinos stiprina imunitetą, priešingai nei teigiama įraše. iRNR COVID-19 vakcinos moko imuninę sistemą atpažinti koronavirusą ir su juo kovoti, o tai labai sumažina sunkios ligos tikimybę, jei žmogus yra užsikrėtęs. Nėra įrodymų, kad vakcinos sumažintų imunitetą. Paprastai šie teiginiai grindžiami arba nebaigtais tyrimais, arba tokiais, kurie buvo sukritikuoti akademinės bendruomenės dėl klaidingų interpretacijų, duomenų šaltinių neaiškumo ir nepatikimos metodologijos. Bostono Vaikų ligoninės imunologas Ivan Zanoni, kuris tyrinėjo imuninės sistemos atsaką, užsikrėtus COVID-19, teigia: „Tokie teiginiai yra nesąmoningi, kai žinome, kaip veikia vakcina, ir kaip veikia žmogaus imuninė sistema“.

Sapereaude.lt įrašas išverstas iš kito tinklaraščio tkp.at, kuris jau ne kartą pateko į „Melo detektoriaus“ radarą dėl ten skleidžiamos dezinformacijos, melagienų ir sąmokslo teorijų. Pavyzdžiui, ČIA ir ČIA.