Geromis naujienomis apie koronavirusą suviliojo tūkstančius, tačiau tai tebuvo melas

Mokslininkams ir politikams įspėjant apie antrosios koronaviruso bangos pavojų, apie augantį susirgimų skaičių pavieniuose židiniuose, vis dar netyla sąmokslo teoretikų balsai.

Iš užmaršties prikelta viena pradinių pandemija netikinčių asmenų idėjų – koronavirusas esą yra žmogui nepavojingas, o nuo jo bent jau viename Vokietijos mieste, anot vokiečių eksperto, esą nemirė nė vienas žmogus.

Kas melas

Darius Overlingas Turime gerų naujienų, brangieji – korona nėra mirtina! Tai melas, apgaulė, tiek farmacijos industrijos, tiek vyriausybių sukčiavimai ir dabar turime įrodymų – teismo medicinos ekspertas patvirtina, kad Hamburge nemirė nė vienas žmogus nuo koronos

“, – liepos 13-ąją entuziastingai „YouTube“ įkeltame vaizdo įraše tikino interneto asmenybė Darius Overlingas.

Kelis kartus pakartotas teiginys, esą paremtas Vokiečių profesoriaus Klauso Püschelio – Hamburgo teismo medicinos vyriausiojo gydytojo, atlikusio COVID-19 aukų skrodimus, tyrimais, sulaukė milžiniško populiarumo. Vos per kelias dienas D. Overlingo įrašas paplito feisbuke – juo pasidalijo per 8,2 tūkst. vartotojų, o peržiūrėjo virš 650 tūkst. vartotojų.

Iš tikrųjų toks teiginys paremtas paties K. Püschelio interviu leidiniui „Hamburger Morgenpost“ dar balandžio 6-ąją. Tačiau šiame interviu jis pats neteigė, kad mieste niekas nemirė nuo COVID-19. Kitaip, nei daugelyje kitų Vokietijos vietovių, Hamburge leista atlikti aukų, kurioms nustatyta koronaviruso diagnozė skrodimus.

Per šimtą skrodimų atlikęs K. Püschelis tiesiog pažymėjo, kad visi jo tirti asmenys sirgo lėtinėmis plaučių ligomis, vėžiu, buvo rūkoriai, turėjo antsvorio. Tad koronavirusas esą tebuvo paskutinis lašas.

Tačiau teiginys, kad šie asmenys nemirė nuo koronaviruso tebuvo skambi „Hamburger Morgenpost“ žurnalistų antraštė straipsniui, kurią, kaip paties profesoriaus teiginį vėliau ėmė kartoti sąmokslo teorijų skleidėjai, jam šią antraštę priskirdami kaip citatą.

Pats K. Püschelis nesyk kantriai ir atsargiai keliuose interviu pakartojo savo teiginius dėl pacientų sveikatos problemų – rimtų lėtinių ligų.

„Žinoma, negaliu teigti, kad toks asmuo galiausiai nebūtų miręs – ar po trijų savaičių, ar po trijų mėnesių, ar trijų metų. Galiu tik pasakyti, kad jų sveikatos būklė buvo sunki ir tikimybė išgyventi – ribota“, – tikino K. Püschelis.

Galiausiai pačiam teiginiui, jog nuo koronaviruso sukeltos COVID-19 ligos „Hamburge niekas nemirė“ prieštarauja oficiali Vokietijos statistika. Kaip rodo autoritetingos Vokietijos viešosios sveikatos institucijos – Roberto Kocho Instituto duomenys, Hamburge nuo koronaviruso pasirodymo pradžios iki birželio 30-osios buvo 259-os COVID-19 aukos.

Hamburgo miesto puslapyje nurodoma 231 auka.

Taigi, teiginiai, jog nuo koronaviruso Hamburge nemirė nė vienas žmogus, o koronavirusas nėra mirtinas yra melagingi.

