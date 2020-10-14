В своей статье на сайте одного из российских телеканалов, журналист и политолог пытается критиковать оказываемую с стороны Литвы поддержку Светлане Тихановской, и, анализируя при этом резолюцию парламента Литвы, убедить читателей, что депутаты Сейма нарушают Конституцию собственной страны.

Фейк: “Литва, оказывая поддержку Светлане Тихановской, нарушает свою собственную Конституцию” © Ekrano nuotr.

1) Фейк: первый пункт резолюции содержит призыв поддержать “лидера белорусского народа” Светлану Тихановскую “как единственного законного представителя белорусского народа”.

Комментарий:

Лукас Андрюкайтис, ассоциативный директор лаборатории цифровых исследований Атлантического Совета: Литва не признает Светлану Тихановскую президентом Беларуси, зато поддерживает ее “в качестве избранного народом Беларуси лидера”, как и требования созванного по ее призыву Координационного совета организовать новые выборы.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: уже в начале, пересказывая пункты резолюции, автор сознательно или не очень упускает детали и искажает формулировки. Например, Светлана Тихановская предстает "лидером белорусского народа", а не “избранным народом Беларуси лидером”. Казалось бы, разница небольшая, но с точки зрения контекста - существенная. Именно поддержка значительной части белорусского общества является тем мандатом, на основании которого действует Тихановская. Резолюция не признает Тихановскую в качестве избранного президента и не считает ее главой белорусского государства, как это утверждает автор статьи, и тем более не назначает ее на какую-то должность. Говоря о Тихановской как о "единственным законном представителе белорусского народа", автор забывает добавить, что резолюция Сейма выказывает поддержку ее требованиям о проведении "новых прозрачных и соответствующих демократическим процедурам выборов Президента и парламента Республики Беларусь".

2) Фейк: за девушку, не имевшую никакого опыта государственной деятельности и раньше работавшую простой переводчицей английского языка, проголосовало относительно небольшое количество белорусских избирателей.

Комментарий:

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: пассаж о Тихановской как о “девушке, не имевшей никакого опыта государственной деятельности и раньше работавшей простой переводчицей английского языка”, абсолютно неуместен, независимо от деталей ее биографии. Конституция Беларуси гарантирует равенство всех перед законом, а также право свободно избирать и быть избранными. Факт регистрации Тихановской в качестве кандидата в президенты свидетельствует о том, что она соответствует всем формальным критериям, чтобы претендовать на эту должность. А право выбора президента Беларуси принадлежит ее гражданам.

3) Фейк: В 2004 году литовские парламентарии дополнили статью 150 Конституции Литвы Конституционным актом "О членстве Литовской Республики в Европейском Союзе". В соответствии с ним Вильнюс передал свой суверенитет Евросоюзу, признав приоритет правовых норм ЕС над литовскими законами, в т. ч. и над Конституцией Литвы. Так же поступили Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Венгрия. В результате в рамках Евросоюза была реализована правовая модель, буквально скопированная с Британской империи 1887-1946 гг.

Комментарий:

Лукас Андрюкайтис, ассоциативный директор лаборатории цифровых исследований Атлантического Совета: это заявление также является дезинформацией, поскольку все страны ЕС должны соблюдать законы Европейского Союза. Кроме того, между Конституцией Литвы и законодательством ЕС практически не может быть противоречий, поскольку Конституция определяет основные вопросы. По словам бывшего председателя комиссии Сейма по вопросам правопорядка Алоизаса Сакаласа, даже если возникнут такие очень явные противоречия, Конституция Литвы будет иметь преимущество.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: сравнение правовой модели Евросоюза с Британской империей является манипуляцией, равно как и спекулятивное деление стран ЕС на старших и младших партнеров, первые из которых якобы сохранили свою независимость, а вторые - стали фактическими колониями. Стоит напомнить, что членство каждого государства в ЕС является добровольным, основанным на коллективной воле, в той или иной форме, высказанной большинством граждан каждого из государств. Поэтому, ссылаясь на главенство норм права ЕС над законами и иными актами Литвы, автор почему-то забывает упомянуть о том, что аналогичные требования членства в ЕС в равной степени действуют для Германии, Франции, Италии и всех других стран-участниц этого союза. Наличие же отдельного Конституционного закона в Литве является лишь техническим инструментом, фиксирующим “обеспечение полноправного участия Литовской Республики в европейской интеграции”.

4) Представители Сейма Литвы заявили о том, что речь идет об интеграции Беларуси в ЕС. При этом Литва, по их словам, должна "послужить мостиком", то есть сначала предполагается интеграция Беларуси с Литвой, а уже через объединение с Вильнюсом – и с ЕС.

Комментарий:

Лукас Андрюкайтис, ассоциативный директор лаборатории цифровых исследований Атлантического Совета: В резолюции об интеграции в ЕС ничего не говорится, вместо этого резолюция предлагает оказывать помощь и льготы белорусам до проведения новых и прозрачных выборов.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: говоря о предлагаемой Литвой помощи "белорусскому народу и его законным представителям", автор ссылается на желание Литвы "послужить мостиком" в процессе интеграции Беларуси в ЕС. Сам разговор об "интеграции в ЕС" является спекуляцией. Данный процесс является комплексным и достаточно долгим, поскольку требует от стран-кандидатов соблюдения формальных критериев членства в ЕС.

5) Страна, юридически являющаяся полуколонией, приписала себе "право" диктовать внешнюю политику другим странам. В свете того, что подобное право, да и то в исключительных случаях, принадлежит Совету Безопасности ООН, выглядит очень курьезно. Смахивает на комплекс неполноценности.

Комментарий:

Лукас Андрюкайтис, ассоциативный директор лаборатории цифровых исследований Атлантического Совета: Литва не ставит и не стремится поставить себя выше, чем ООН или другие государства, она просто требует проведения новых прозрачных выборов в соответствии с волей белорусского народа. Попытка сравнить положение Литвы в Европейском Союзе со статусом колоний в Британской империи как минимум некорректно. Литва полностью участвует в разработке законодательства ЕС и добровольно выполняет этот закон. Не говоря уже о том, что существует возможность добровольного выхода из этого союза.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: заинтересованность Литвы в поддержке независимой и демократической Беларуси не является чем-то новым. Она обусловлена как интересами Литвы в сфере безопасности и экономики, так и пониманием белорусской ситуации, соседством и близостью исторических судеб обеих стран. Проще говоря, в отличие от условных Мальты или Португалии, для Литвы белорусская тематика является близкой и приоритетной. И эта разность геополитических интересов стран ЕС только подчеркивает абсурдность заявлений автора о Литве как о некой колонии в рамках Евросоюза.

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