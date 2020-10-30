Фейк: достаточно пить аспирин, чтобы вылечится от коронавируса

Текст сообщения содержит сразу несколько теорий, которые, хоть на первый взгляд и выглядят достоверно, но содержат противоречивые заявления, которые создают у читателей ложные впечатления, якобы для того, чтобы вылечиться от коронавируса, достаточно принимать аспирин. Сам текст в разных версиях распространяется среди пользователей социальных сетей, по крайней мере, с апреля.
„...Как установили итальянские ученые, оказалось, что страшная болезнь – не пневмония, и люди умирают, в большей степени, от диффузного тромбоза вен (тромбоз)… Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны…”. „...Впечатляющий случай задокументирован в США, где целая семья была вылечена в домашних условиях. Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 мг, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась, как будто у них и не было никаких симптомов!...“
Текст сообщения, также содержит ссылки на работы анонимных ученых и патологоанатомов из Италии, которые утверждают, что аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны. Также в тексте сообщается об исследованиях коронавируса, которые провел вместе со своей командой один из ведущих немецких вирусологов, профессор Боннского университета, директор института вирусологии Хендрик Штрек (Hendrik Streeck). По словам анонимных авторов, исследования доказали, что коронавирус нежизнеспособен на поверхностях и передается только воздушно-капельным путем, поэтому магазины одежды и парикмахерские безопасны.
На самом деле, Хендрик Штрек в своем интервью для британской газеты заявил, что большие собрания в закрытых помещениях увеличивают риск распространения коронавируса, но посещение магазинов или парикмахерских – это управляемый уровень риска, а не его отсутствие. Более того, в своем интервью для наших коллег из германской службы новостей Deutsche Welle, Штрек заявил, что „в исследовании, проведенном в округе Хайнсберг (на западе Германии неподалеку от Дюссельдорфа – Ред.), мы выяснили, что вирус как минимум в четыре раза опасней, чем сезонный грипп. Конечно же, всегда результаты исследования зависят от популяции, в которой оно проводится. В любом случае, этот вирус нужно воспринимать всерьез, но не стоит чрезмерно драматизировать”.
В тексте также отсутствуют факты, на которые ссылались бы его авторы. Подчеркиваем, нет никакой, совершенной никакой информации о том, откуда появились цифры и данные, которые приводят авторы или автор материала.
Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки согласился прокомментировать для ru.Delfi.lt текст сообщения.
„В сообщениях какая-то правдивая информация есть, проблема заключается в том, что выводы, которые делаются в этом сообщении, совершенно неправильные. Действительно, коронавирус, который находится на любой поверхности или даже на нашей коже, не является активным. Коронавирус, как и любой другой вирус, может быть активным только тогда, когда попадает в живые клетки. Что бы там не сообщали анонимные авторы сообщения, коронавирус может задерживаться на разных поверхностях иногда довольно долгое время”, – комментирует Валерий Морозов.
„То, что тромбоз, является одним из осложнений при заболевании коронавирусом – правда. Как и правда то, что при лечении таких осложнений пациентам назначают антикоагулянты. В этом случае мы говорим про венозный тромбоз. А аспирин не является антикоагулянтом, он антиагрегант, то есть, не действует на венозную систему, он действует на артериальную систему. Самолечение аспирином, особенно в таких огромных дозах, как по 500 миллиграммов, в лучшем случае может закончиться кровотечением желудка и открывшейся язвой”, – подчеркивает Морозов.
„Далее у нас есть сообщения, что какая-то неизвестная семья пила по три таблетки аспирина, растворенные в горячей воде с лимоном, и вылечилась, — это еще ни о чем не говорит. Кто-то точно так же мог пить по пол литра водки в день и тоже вылечился, это ведь не значит, что всем нужно принимать в больших дозах алкоголь. Аспирин, как лекарство, в принципе уже довольно давно не употребляется при вирусных заболеваниях, потому что может вызвать редкие, но очень тяжелые осложнения (в частности Синдром Рея)”, – подводит итоги Валерий Морозов.
Источники:
Siųsk Faktą!
Jei politikų ar ekspertų komentarai tavęs neįtikina, patikrink juos Melo Detektoriumi ir sužinok tiesą!
Top naujienos
Veryga: Lietuva neabejotinai bus raudonųjų šalių sąraše, prašo kariuomenės pagalbos neatmeta nacionalinio karantino galimybės (522)
Naujus koronaviruso atvejus Lietuvoje jau kurį laiką skaičiuojame šimtais, o penktadienį...
Gedimino prospekte stato pirmą tokį įrenginį Lietuvoje: jei pasiteisins, gali atsirasti ir kitur (39)
Vilniaus Gedimino pr. 28 įsikūrusi „ Lietuvos kooperatyvų sąjunga “ iki šių metų pabaigos...
Nuo lapkričio 1 dienos įsigalioja nauji alkoholio prekybos draudimai (93)
Nuo lapkričio 1 dienos Lietuvoje draudžiama prekiauti į jogurto indelio-puodelio tipo pakuotę...
Per parą užregistruotas didžiausias mirčių skaičius, patvirtintų naujų COVID-19 susirgusiųjų – 735 į priekį išsiveržė Kaunas, masiškai užsikrečia sportuojantys (455)
Lietuvoje per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius 735, praneša...
Skvernelio gyvenamai gatvei dieną po rinkimų – dar daugiau nei 100 tūkst. eurų (23)
Susisiekimo ministras skyrė dar beveik 80 tūkst. eurų premjero Sauliaus Skvernelio gyvenamai Upės...
Santaros klinikose užsipildė lovos COVID-19 sergantiems gydyti, todėl stabdys kai kurias planines paslaugas (104)
Šalyje augant sergamumui koronavirusu , baigia užsipildyti COVID-19 liga sergantiems skirtos...
Linas Kojala. Demokratijos nuosaikumas yra jos stiprybė (23)
Garsioji (ir kiek nuvalkiota) Winstono Churchillio mintis apie demokratiją, kaip blogiausią...
Šalims skelbiant karantinus – PSO įspėjimas (12)
Pasaulio sveikatos organizacija ( PSO ) įspėja dėl neigiamo šalutinio efekto, kurį gali turėti...
Ilgojo savaitgalio išvakarėse Nausėda kreipėsi į žmones – nuo ateinančių dienų priklauso ir Kalėdos (134)
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį feisbuke gyventojus paragino atsakingai elgtis per ilgąjį...
Sklypas vidury Kauno virto sąvartynu: už nepriežiūrą didins mokesčius
Dėl perdėto susirūpinimo vieno namo istorija pasipiktino Savanorių pr. gyventojai. Pasak jų,...