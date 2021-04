Fantazijai nėra ribų: originaliai iššifravo farmacijos milžinės „AstraZeneca“ pavadinimą

Įmonės pavadinimo reikšmę oficialioje farmacijos kampanijos „Twitter“ paskyroje paaiškino patys „AstraZeneca“ atstovai dar prieš pandemiją, 2019 metais.

Pasak jų, įmonės pavadinimą sudaro dvi dalys – „Astra AB“ įkurta 1913 metais Södertälje mieste Švedijoje. Šis žodis kildinamas iš graikų kalbos žodžio „astron“, reiškiančio „žvaigždę“.

„Zeneca“ kaip atskira įmonė susikūrė 1993 metų birželį. Toks pavadinimas jai duotas įmonės vadovo paprašius agentūros sugalvoti žodį, kuris prasidėtų pirmąja ar paskutiniąja abėcėlės raide, būtų lengvai įsimenamas, sudarytas ne daugiau nei iš trijų skiemenų ir neturėtų įžeidžiančios ar kvailos reikšmės jokia pasaulio kalba. Taip gimė pavadinimas „Zeneca“.

1999 metais švedų farmacijos kampanija „Astra“ susijungė su britų „Zeneca Group“. Tokiu būdu ir atsirado pavadinimas „AstraZeneca“, neturintis nieko bendro su internautų siūloma versija.

Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'.

Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company.