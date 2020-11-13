Главные тезисы выступления доктора из Омахи:

1) Доктор сомневается в опасности вируса: "Если вирус такой опасный, то почему нужны тесты, чтобы подтвердить его опасность";

2) Медик обвиняет средства массовой информации в нагнетании страха и паники;

3) Доктор высказывает опасения, что обязательное ношение масок может превратиться в требование обязательной вакцинации;

4) Бен Таппер сообщает, что последние десять лет занимается проблемой вакцинирования и утверждает, что лично знаком с семьями, в которых в результате вакцинирования тяжелыми болезнями заболели дети. По словам доктора, заболевания, вызванные вакцинами, не являются редкостью, а компании, которые в данный момент работают над вакцинами, запугивают человечество "коронавирусной пропагандой";

5) Господин Таппер в своей речи заявляет, что, куда бы он не пошел, он не носит маски, а затем удивляется реакции общества на его поведение (по его словам, его, например, отказываются обслуживать, в некоторых случаях его даже не пустили в магазин);

6) Доктор считает, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и те, кто стоит за его созданием, ведут психологическую войну против человечества;

7) Противоэпидемиологическое меры, такие как маски, ограничения перемещения, Бен Таппер называет "всеобщей медицинской диктатурой";

“Доктор”, который ошибается © Ekrano nuotr.

Комментарий:

1) Доктор, который рассказал "всю правду о происходящем с коронавирусом", работает в области хиропрактики. Хиропрактику придумал Дэниел Палмер в 1895 году. Основополагающая теория не доказана, в исследованиях обнаружили эффективность только при хронической боли в пояснице. Главная проблема хиропрактики не столько в том, что ее мало когда можно обоснованно применять, сколько в том, что она, по всей видимости, может навредить. Это означает что врач-хиропрактик настолько далек от вирусологии и эпидемиологии, насколько это возможно;

2) Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, хотя "у большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом необходимость в госпитализации отсутствует. Примерно у 20% пациентов с COVID-19 развивается тяжелая форма заболевания, при которой необходима кислородотерапия, а у 5% – крайне тяжелая форма, которая требует лечения в условиях отделения интенсивной терапии. Могут иметь место фатальные осложнения, в том числе дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс‑синдром (ОРДС), сепсис и септический шок, тромбоэмболия и/или полиорганная недостаточность, а также поражения сердца, печени или почек. В редких случаях у детей спустя несколько недель после заражения может возникать тяжелый воспалительный синдром";

Все это свидетельствует об опасности коронавируса и указывает на то, что нельзя его игнорировать.

3) Хотя доктор обвиняет средства массовой информации в нагнетании страха и паники, далее он сам нагнетает панику, пугая тем, что вакцина от коронавируса может оказаться опасной. Напоминаем, что испытания вакцины, которые проводятся западными компаниям, имеют жесткие требования к безопасности добровольцев. В случае ухудшения состояния здоровья последних, испытание уже несколько раз останавливались;

4) Хотя Бен Таппер и заявляет, что знаком с семьями, в которых, в результате вакцинирования, тяжелыми болезнями заболели дети, никаких данных, фактов либо других доказательств о количестве заболевших или умерших в результате вакцинирования врач не приводит;

5) Хендрик Штрек, один из ведущих вирусологов Германии, профессор Боннского университета, директор института вирусологии указывает на то, что маски помогают ограничить распространение коронавируса.

"Мы знаем, что действующие сейчас правила – соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить защитную маску – эффективны. Благодаря им мы смогли предотвратить более широкое распространение вируса. Кроме того, эффект этих правил, вероятно, заключается в том, что, если кто-то и заражается, то меньшим количеством вирусов. Благодаря этому у заразившегося проявляются более слабые симптомы. Как нам известно про другие вирусы, чем больше их человек получает, тем сильнее у него симптомы. Как говорится, от дозы зависит степень отравления. Соблюдая дистанцию и используя защитные маски мы достигаем этой цели - снизить дозу”, – утверждает эксперт.

6) и 7) Очевидно, что доктор является сторонником конспирологических теорий, согласно которым за созданием коронавируса стоят неведомые силы, которые стремятся не то поработить человечество, не то его уничтожить. Вот, что по этому поводу говорит Роберт Эванс, журналист-расследователь независимой группы Bellingcat: Эванс в интервью Newsy отметил, что часто распространителями дезинформации становятся те, кто пытается позиционировать себя как проверенный источник, таким не являясь, и те, кто не прикрываясь на этом зарабатывает.

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