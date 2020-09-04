Дезинформация: Странам Балтии и Польше выгоден хаос в Беларуси

Пять выгод, которые, по мнению российского журналиста, получат страны Балтии и Польша:
1. Получат энергетический рынок;
Комментарий порталу ru.Delfi.lt: Беларусь и Россия не раз ввязывались в конфликт из-за цен на нефть и газ. Минск обвинял Москву в завышенных ценах, Кремль обвинял Беларусь в систематической неуплате за поставленные энергоресурсы. Сам Александр Лукашенко заявлял: "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко.
Минск пытается наладить поставки американской нефти, об этом говорил глава МИД Беларуси Владимир Макей: "Минск расценивает поставки американской нефти как "существенный элемент энергетической безопасности государства", "важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия" и как "фактор обеспечения суверенитета" Беларуси в области экономики".
По просьбе RU.DELFI.lt материал российского журналиста прокомментировал Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности.
"Зацикливание на России как поставщике нефти и газа имеет конкретные риски. Москва в качестве монополиста может диктовать свои условия на цену, прекрасно зная, что такой клиент никуда не денется. Безусловно, Польша и Литва будут иметь свои экономические бонусы, но главным получателем выгоды от этой схемы сотрудничества будет именно Беларусь", - отмечает Кирилл Касцян.
2. Обеспечат себя гастарбайтерами;
Комментарий порталу ru.Delfi.lt: "Население Беларуси составляет 9 миллионов 408 тысяч человек, поэтому такого количественного наплыва гастарбайтеров, о котором говорит российский журналист, быть не может. Кроме того, даже в условиях "Беларусь - государство для народа" уже несколько лет наблюдается стабильный отток белорусской рабочей силы в Литву и Польшу", - комментирует Касцян.
3. Инфильтрируют своих агентов во власть;
Комментарий порталу ru.Delfi.lt: Все высшее руководство белорусского Министерства обороны обучалось в российских учебных заведениях. То же можно сказать и о двух из пяти высших чинах Министерства внутренних дел.
"Если же рассматривать данную проблему в категории конспирологических поисков тайных и явных врагов, как это делает автор статьи, то возникает логичный вопрос: не являются ли все теперешние государственные чиновники, когда-либо получившие образование вне пределов Беларуси, чьими-то агентами? Тем более, что все высшее руководство белорусского Министерства обороны обучалось в российских учебных заведениях. То же можно сказать и о двух из пяти высших чинах Министерства внутренних дел", - отмечает Касцян.
4. Получат финансирование на «демократизацию» Беларуси;
Комментарий порталу ru.Delfi.lt: "Активная позиция Литвы и Польши по вопросу демократии в Беларуси способствует тому, чтобы белорусский вопрос не стал областью влияния Москвы", - отмечает Касцян.
5. Установят контроль над территорией;
Комментарий порталу ru.Delfi.lt: Принцип нерушимости границ закреплен в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Данное соглашение нарушила Российская Федерация, аннексировавшая в 2014 г. украинский Крым. МИД Польши считает, что
подобная риторика со стороны Лукашенко и его окружения является «попыткой устрашения белорусского общества мнимым внешним врагом».
- Šaltiniai
- Беларусь-Россия: история нефтегазового противостояния
- Лукашенко назвал ненормальной ситуацию с ценами на российский газ для Белоруссии
- США начинают поставки нефти Беларуси
- Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России
- Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России
- Национальный статистический комитет республики Беларусь
- Министерство внутренних дел республики Беларусь
- Министерство обороны республики Беларусь
- Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.
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