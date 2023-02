Teiginiai



Vasario 6 d. Turkiją ir Siriją sukrėtusį žemės drebėjimą sukėlė JAV valdomas „klimato ginklas“ HAARP.



HAARP nėra „klimato ginklas“ ir šiuo įrenginiu neįmanoma kontroliuoti orų ar sukelti žemės drebėjimus. Terminu HAARP vadinama jonosferos mokslinių tyrimų institucija, įsikūrusi Aliaskoje, kurią sudaro galingiausias pasaulyje aukšto dažnio siųstuvas. Juo tyrinėjamas viršutinis Žemės atmosferos sluoksnis, be to, HAARP pasitelkiamas ir tiriant sąlyginai netoli žemės praskriejančių asteroidų vidų. Vasario 6 d. Turkiją ir Siriją sukrėtęs galingas žemės drebėjimas seismologams nebuvo netikėtas įvykis, nes šiame regione vyksta aktyvus tektoninių plokščių judėjimas, todėl stipresni ar silpnesni žemės drebėjimai nėra itin retas reiškinys. Paskutinį kartą 7,8 balo stiprumo žemės drebėjimas Turkijoje buvo užregistruotas 1939 m. ir pareikalavo maždaug 30 tūkst. žmonių gyvybių, tačiau nedaug silpnesnis 7,6 balo žemės drebėjimas šalį supurtė ir 1999 m.



Ankstų vasario 6 d. rytą Turkiją supurtęs net 7,8 balo pagal Richterio skalę žemės drebėjimas sujaudino socialinių tinklų vartotojus. Dalis jų puolė aiškinti, kas galėjo sukelti šią gamtos katastrofą, besdami pirštu į JAV vykdytą HAARP (angl.: High Frequency Active Auroral Research) programą.

Sąmokslo teorijomis įtikėjusių socialinių tinklų vartotojų teigimu, žemės drebėjimas Turkijoje kilo NATO sugalvojus atkeršyti Turkijai po to, kai šalis pareiškė išstosianti iš gynybinio aljanso per 5 – 6 mėnesius, jei aljansas nekeis savo elgesio. Tam esą buvo pasitelktas „klimatinis ginklas“ HAARP, kuris ir sukėlė „santykinai nedidelį žemės drebėjimą, nes galėjo būti ir galingesnis“.

Vieninteliai argumentai, kuriuos pasitelkia žinutes platinę asmenys – „The Economist“ žurnalo viršelis, kuriame pristatomas specialus tyrimas apie Turkijos prezidento Tayyipo Erdogano imperiją, bei faktas, kad seismologai apie galimą žemės drebėjimą Turkiją įspėjo likus trims dienoms iki katastrofos. Daugiau įrodymų, kurie sietų Turkijoje vykusį drebėjimą su NATO ar JAV nėra įvardijama.

Ne paslaptis, kad sąmokslo teorijoms simpatizuojantiems žmonėms HAARP trumpinys dažnai tampa atpirkimo ožiu, paaiškinančiu daugelį gamtos katastrofų – cunamius, žemės drebėjimus, gaisrus, orų kaitą ar danguje pasirodančius debesis. Šie asmenys įtikėję, kad HAARP yra įslaptintas JAV vyriausybės projektas, kurio tikslas – kontroliuoti orus, gamtos reiškinius ir jais šantažuoti kitas valstybes.

Iš tiesų, su šiais kaltinimais HAARP neturi nieko bendro. „Melo detektorius“ jau ne kartą rašė apie tai, kas žymima šiomis penkiomis raidėmis (ČIA, ČIA ir ČIA). Išvertus trumpinį į lietuvių kalbą jis skambėtų taip: „Aukšto dažnio pašvaisčių tyrimo programa“. Nuo pat šios programos pradžios 1993 m. ją supo daugybė paslapčių ir gandų, iš kurių populiariausia buvo ta, kad Aliaskoje įrengtu prietaisu siekta kontroliuoti orus. Tai nėra tiesa. Iš tiesų, terminu HAARP vadinama jonosferos mokslinių tyrimų institucija, įsikūrusi Aliaskoje. Programą inicijavo JAV Karinės oro pajėgos, tačiau 2015 m. ji su visa įranga buvo perduota Aliaskos universitetui.

HAARP programa niekada nebuvo siekiama modeliuoti ar kontroliuoti orus ar sukelti seisminius įvykius, be to, programos įrenginys, kurį sudaro galingiausias pasaulyje aukšto dažnio siųstuvas, to padaryti negalėtų, nes siųstuvu gali būti veikiamas tik labai ribotas virš jo esantis erdvės plotas. Pasitelkus šį siųstuvą buvo tikimasi sukurti labiau pažengusias radijo ryšio technologijas, o šiuo metu siųstuvas naudojamas geriau pažinti viršutinį Žemės atmosferos sluoksnį.

Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį HAARP signalas buvo nukreiptas į pro Žemę maždaug dvigubai toliau nei Mėnulis praskridusį asteroidą 2010 XC15. Signalas buvo transliuojamas apie 12 valandų, tiek laiko, kiek asteroidas buvo virš horizonto, siekiant ištirti jo paviršių ir sudėtį. Ateityje tą pačią technologiją ketinama pasitelkti ir kitam asteroidui, 2029 m. pro Žemę dešimt kartų arčiau, nei Mėnulis praskriesiančiam Apofiui.

Kodėl kilo žemės drebėjimas Turkijoje ir Sirijoje?

Žemės drebėjimai šiame regione seismologams nėra naujiena, todėl nereikėtų stebėtis, kad mokslininkai apie įvyksiančią gamtos katastrofą žinojo anksčiau ir perspėjo Turkiją.

Net turistams skelbiamoje informacijoje portale allaboutturkey.com pateikiama detali informacija apie šalyje vykusius žemės drebėjimus ir 14-os tokių katastrofų, kurios nusinešė daugiau nei 10 000 žmonių gyvybių, sąrašas. Tiesa, mažiau aukų pareikalavusių žemės drebėjimų šalyje užfiksuota žymiai daugiau.

Kaip JAV Nacionaliniam radijui pasakojo Michaelas Steckleris iš Kolumbijos universiteto Lamont-Doherty Žemės observatorijos, Arabija pamažu juda į šiaurę ir susiduria su Turkija, o Turkija traukiasi į vakarus ir šis judėjimas vyksta tūkstantmečius, todėl Turkija ir Sirija atsiduria žemės drebėjimų epicentre.

Pasak ekspertų, Turkijoje galioja seisminės saugos taisyklės, kurių laikantis stengiamasi išsaugoti pastatus žemės drebėjimų metu, tačiau šios taisyklės kartais apeidinėjamos, be to, žemės drebėjimai vis viena sunaikina seniau, iki taisyklių įsigalėjimo, statytus pastatus.

Vasario 6 d. šalį sukrėtęs drebėjimas įvyko kelių tektoninių lūžių sandūroje ir yra laikomas stipriausiu per 80 metų. Naujausiais duomenimis, žemės drebėjimas pareikalavo daugiau nei 19 tūkst. žmonių gyvybių.