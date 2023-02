Dalinasi suklastotu grafiku, į kurį vietoje Ukrainos oligarchų pavardžių įrašyti žymiausi šalies politikai

Teiginiai



Socialiniuose tinkluose išplatintas grafikas, kuriame vaizduojama kaip per metus nuo karo Ukrainoje pradžios pralobo Ukrainos politikai (ČIA).



Verdiktas



Socialiniuose tinkluose išplatintas grafikas yra suklastotas. „BBC“ šių metų sausio mėnesį iš tiesų dalinosi panašiu grafiku, tačiau jame vaizduojami ne žymiausi Ukrainos politikai ir jų turtų padidėjimas karo metu, o 5 turtingiausi Ukrainos oligarchai ir tai, kaip jų valdomas kapitalas susitraukė nuo 2022 m. vasario iki gruodžio mėnesio.



Melo detektoriaus komentaras



Socialinių tinklų vartotojai dalinasi grafiku ukrainiečių kalba, kuriame nurodoma, kiek per metus nuo karo Ukrainoje pradžios neva pralobo ryškiausi Ukrainos politikai. Grafike, pavadintame „Ukrainos politikų turtai“, matomos šių politikų nuotraukos – Ukrainos prezidento Volodimyro Zelenskio, gynybos ministro Oleksejaus Reznikovo, užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos, Kyjivo mero Vitalijaus Kličko ir Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjo Mychailo Podoliako. Prie kiekvieno iš jų esančios dvi spalvotos grafos parodo, kiek JAV dolerių šie politikai esą turėjo 2022 m. vasario mėnesį ir kiek – tų pačių metų gruodį. Grafikas apačioje paženklintas „BBC“ logotipu, o šaltinio skiltyje nurodoma, kad jo autorystė priklauso „Forbes“ ir „Getty Images“.

Atlikus atvirkštinę vaizdų paiešką nepavyko rasti tokio paties grafiko nei „Forbes“, nei „Getty Images“, nei „BBC“ platformose, tačiau į „Google“ paieškos laukelį suvedus pirmąją šio grafiko eilutę – „Статки українських політиків“ (liet. „Ukrainos politikų turtai“) randame ukrainietiškoje „Forbes“ versijoje 2022 m. gruodžio 27 d. publikuotą straipsnį „20 найбагатших українців 2022“ (liet. „20 turtingiausių ukrainiečių 2022 m.“). Straipsnyje pateikiama informacija nesutampa su ta, kuria dalinosi socialinių tinklų vartotojai. „Forbes“ sudarytame reitinge atsidūrė 20 Ukrainos daugiausia informacinių technologijų sektoriaus atstovų ir verslininkų, kurių turtas per pirmuosius karo Ukrainoje metus smarkiai išaugo. Šių asmenų valdomas turtas taip pat suskirstytas į dvi laiko žymes – 2022 m. vasarį ir 2022 m. gruodį. Straipsnio apačioje taip pat galima rasti „Forbes“ sudarytus grafikus, kaip išaugo šių verslininkų turtas per metu, tačiau šio grafiko išdėstymas ir spalvų gama neprimena to, kuriuo dalinosi socialinių tinklų vartotojai.

Atlikdami paiešką toliau randame „BBC“ 2023 m. sausio 3 d. publikuotą straipsnį ukrainiečių kalba, kurio pavadinimas, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia „Ar karas nulėmė oligarchų išnykimą iš Ukrainos?“. Šiame straipsnyje taip pat kalbama apie turtingiausius ukrainiečius, tačiau nė vienas grafike įvardytas politikas jame neminimas. Straipsnio apačioje pateikiamas grafikas, išdėstymu ir spalvų gama identiškas išplatintam socialiniuose tinkluose tik vietoje jame minimų politikų tikrajame įrašyti Ukrainos milijardieriai – turtingiausiu Ukrainos žmogumi laikomas Rinatas Achmetovas, verslininkas ir filantropas Viktoras Pinčiukas, verslininkas Vadimas Novinskis, buvęs Dniepropetrovsko srities gubernatorius ir verslininkas Igoris Kolomojskis ir buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.

Kairėje - suklastotas grafikas, dešinėje - tikrasis, publikuotas ukrainietiškoje portalo „BBC“ versijoje © Ekrano nuotr.

Taigi, socialiniuose tinkluose pasirodęs grafikas, kuriame esą vaizduojami ryškiausių Ukrainos lyderių per karą susikrauti turtai, yra suklastotas. Tikrajame „BBC“ pasidalintame grafike pateikiama informacija apie turtingiausių Ukrainos oligarchų turtus, be to, aptariamas ne jų didėjimas, o, atvirkščiai, mažėjamas. Straipsnyje akcentuojama, kad karas „ištirpdė“ turtingiausių ukrainiečių turtus, pavyzdžiui, R. Achmetovo turtai sumažėjo trečdaliu ir, jeigu 2022 m. vasarį jie siekė 13,7 mlrd. JAV dolerių (maždaug 12,7 mlrd. eurų), tai tų pačių metų gruodį iš šios sumos liko tik 4,3 mlrd. (maždaug 4 mlrd. eurų)