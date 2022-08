Teiginiai



Didžiojoje Britanijoje pasirodė iškaba su Ukrainos vėliava, ant kurios matomas angliškas užrašas „You‘ll be cold in winter / Because they need it more“ (liet. „Tau bus šalta žiemą, / Nes jiems riekia daugiau“) (archyvuota žinutė ČIA).



Verdiktas



Atvaizdas – suklastotas. Ant tikrosios iškabos nebuvo nei Ukrainos vėliavos, nei šio užrašo, ji buvo naudojama renginių plakatams skelbti.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose pasidalinta nuotrauka, kuri neva buvo nufotografuota Didžiojoje Britanijoje, siekiant perspėti britus dėl sunkios artėjančios žiemos. Atvaizde matoma didelė iškaba su Ukrainos vėliava, o ant jos – užrašas anglų kalba lietuviškai reiškiantis „Tau bus šalta žiemą, / Nes jiems riekia daugiau“. Tokia fraze siekta išgąsdinti žmones dėl artėjančios žiemos, kuri, kaip perspėjo Europos Komisija, gali būti sunki dėl Rusijos vykdomo energetinių išteklių šantažo. Taip pat siekta diskredituoti ukrainiečius, atkreipiant dėmesį, kad tai neva jie kalti dėl susidariusios situacijos. Tačiau tiesa yra ta, kad tokia iškaba niekada nebuvo matoma Didžiojoje Britanijoje, nes paveikslėlis tiesiog buvo suklastotas.

Atvirkštinė vaizdų paieška padėjo rasti originalų paveikslėlio šaltinį, kuriame vaizduojama ta pati iškaba tik ant jos nėra nei Ukrainos vėliavos, nei gąsdinančio įrašo, o tik įvairių renginių plakatai.

Paveikslėlio analizė taip pat parodė, kad iškabos fonas buvo pakeistas nuotraukų redagavimo programomis.

Atvaizdų analizės filtrai rodo, kad atvaizdas yra suklastotas © Ekrano nuotr. (InVid We Verify)