„Tam tikra prasme, tai yra taip keista, kad net nori į tai žiūrėti su humoru, bet, tikriausiai, tai nėra juokinga. Netgi beveik sunku neigti šiuos dalykus, nes tai taip kvaila ir keista, kad netgi to pakartojimas suteikia tam patikimumo“, – taip dar birželio pradžioje apie jį patį kuriamas sąmokslo teorijas kalbėjo pats B. Gatesas.

„Mircosoft“ įkūrėjas koronaviruso pandemijos metu buvo kaltinamas tiek paties viruso sukūrimu, tiek bandymu pasipelnyti iš užkrato plitimo, tiek noru paskiepyti visą pasaulį vakcina, kuri esą kontroliuos žmoniją per skiepuose neva slypinčias mikroschemas, kurios esą valdomos 5G ryšių technologijomis.

Nepaisant to, kad šios sąmokslo teorijos nesyk buvo paneigtos, jomis savo socialinių tinklų paskyrose dalijosi tūkstančiai žmonių visame pasaulyje. Tad nenuostabu, kad dar viena ir nesyk paneigta sąmokslo teorija apie neva slaptą ir prieš 15 metų paties B. Gateso vestą paskaitą vėl plinta internete.

Kas melas

„

Aš dabar bandau pasidalinti su jumis šokiruojančiu video Bill Gates Briefing to CIA.2005.04.13d. Būtent ten jis kalba apie influenza ir coronos viruso paleidimąateityje, pagal atliktus tyrimus tarp religingų ir nereligingų žmonių. Kadangi nori pakeisti žmonių elgesį su vakcinų pagalba

“, – tokį įrašą liepos 30-ąją liūdnai pagarsėjusioje sąmokslo teorijų gerbėjų grupėje feisbuke „UNFOLLOW MAKARONAVIRUS MEDIA“ paviešino viena aktyvi sąmokslo teorijų skleidėja.

Tačiau teiginys apie tariamą B. Gateso paskaitą Centrinei žvalgybos agentūrai (CŽA) 2005 metų balandį yra melagingas. Įraše užfiksuotas žmogus nėra B. Gatesas. Prastesnės kokybės įrašas, kuris platinamas nuo 2020-ųjų gegužės kam nors gal ir gali sudaryti tokį įspūdį, tačiau originalusis įrašas išsklaido bet kokias abejones. Tai taip pat nėra nutekintas įrašas iš Pentagono, kur kaip teigiama jis ir buvo nufimuotas.

Nuo 2020-ųjų gegužės sklindantis įrašas tėra nebaigto filmo projekto „FunVax“ dalis, kurią sukūrė režisierius Ryanas Harperis. Originalus įrašas platinamas nuo 2011-ųjų kaip tariamo CŽA pasitarimo filmavimas. Tuo metu Billas Gatesas netgi nebuvo filmo titrų esmė.

Režisierius sukūrė dramatišką efektą, parodydamas 43-iejų metų amfetaminą vartojusios moters smegenų nuotrauką iš 2010-ųjų tyrimo ir titruose pristatė tai, kaip „religingo“ ir „nereligingo“ asmens smegenų nuotrauką. Tuo metu nuo 2020-ųjų gegužės platinamoje prastesnėje įrašo versijoje religingų žmonių ir virusų temos tiesiogiai siejamos su paskaitą neva vedančiu B. Gatesu.

