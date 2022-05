Beprotiška teorija: į vieną supynė COVID-19, skiepus, AIDS ir Rusiją bei Ukrainą

Melas: vakcinos sukelia AIDS

„Ar Vuchano koronaviruso (Covid-19) „vakcinos“ sukelia AIDS?“ – klausiama straipsnyje.

AIDS yra imuninė liga, kurią sukelia žmogaus imunodeficito virusas arba ŽIV. COVID-19 vakcinos organizmo neužkrečia ŽIV, vadinasi, nesukelia ir AIDS. ŽIV atakuoja organizmo imuninę sistemą, ir gali sukelti AIDS, jei liga negydoma.

Remiantis JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis (angl. Centers for disease control and prevention), AIDS yra laikoma sunkiausia ŽIV infekcijos faze. Klinikinių tyrimų duomenys nerodo, kad COVID-19 vakcinos padidintų riziką susirgti AIDS, taip pat nėra įrodymų, kad užsikrėtusiems ŽIV po COVID-19 vakcinacijos padidėja tikimybė susirgti AIDS. Be to, pasaulyje jau pilnai paskiepyta virš 4 mlrd. žmonių – čia taip pat nepastebėta jokio ryšio tarp vakcinų ir ŽIV ar AIDS.

„Teiginys, kad COVID-19 vakcinos sukelia ŽIV ar AIDS yra absoliučiai kategoriškai neteisingas. COVID skiepuose nėra nieko, kas galėtų padidinti šansus susirgti ŽIV“, – AP faktų tikrintojams sakė Dr. Monica Gandhi, Kalifornijos universiteto San Francisko medicinos mokyklos ŽIV, infekcinių ligų ir medicinos skyriaus vedėja.

Melas: Rusijos agresija prieš Ukrainą susijusi su sveikatos planu

Vis daugiau vyriausybinių duomenų iš viso pasaulio rodo, kad taip, ir kad Rusijos ir Ukrainos konfliktas iš esmės nukreipia dėmesį nuo to (vakcinų sukeliamo AIDS)“, – rašoma straipsnyje.

Pirmiausia, tai, kas vyksta, nėra „Rusijos ir Ukrainos konfliktas“. Tai – brutali Rusijos agresija ir karo nusikaltimai, nukreipti prieš Ukrainos žmones. Antra, nėra jokių sąsajų tarp karo (o ne antraštėje skambiai vadinamos „propagandos“) ir vakcinų ar jų poveikio.

2022 m. vasario 24 d. Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymu pradėta Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinė invazija į Ukrainą. Prasidėjo nuo konflikto 2014 m., ukrainiečiams nuvertus prorusišką prezidentą Viktorą Janukovyčių. Tai didžiausias karas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.

Be to, ši karinė invazija sukėlė didžiausią Europos migracinę krizę nuo II pasaulinio karo – per pirmą savaitę Ukrainą paliko virš 1 milijono gyventojų. Per dvi savaites šis skaičius viršijo 2 milijonus žmonių, o per mėnesį — 3,67 mln. Kovo 20 d. duomenimis, daugiau nei 10 milijonų Ukrainos gyventojų paliko savo namus ir tai tapo didžiausia pabėgėlių krize šiuolaikinėje istorijoje.

Melas: vakcinos didina užkrečiamumą

„Kovido „vakcinos“ padidina žmogaus polinkį užsikrėsti kovidu ir galbūt mirti“, – toliau rašoma straipsnyje.

Tai – melas. Vakcinos veikia priešingai – sumažina riziką užsikrėsti koronavirusu. Oficialiais Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, vakcinos veikia skatindamos imuninės sistemos atsaką į virusą ar bakteriją. Taip imuninėje sistemoje sukuriama atmintis. Turėdamas šią imuninę atmintį organizmas prisimena konkretų virusą ar bakteriją, todėl gali apsisaugoti nuo šio viruso ar bakterijos ir užkirsti kelią jų sukeliamai ligai.