Australijoje įvedama skaitmeninė tapatybė. Ką tai iš tikrųjų reiškia?

Melas. Skaitmeninė tapatybė Australijoje bus paprastesnis ir saugesnis tapatybės kortelės atitikmuo. Ja bus galima paprasčiau save identifikuoti. Skaitmeninė ID nebus privaloma, australai patys galės pasirinkti, ar ją naudoti. Be to, vyriausybė nenaudos šio išradimo gyventojams sekti ar kaip nors kištis į jų veiklą. Skaitmeninės ID savininkai galės patys pasirinkti, kokius duomenis be būtinųjų, kurie reikalingi ir turint įprastą tapatybės kortelę, pateikti sistemoje.