Danijos medicinos agentūros vadovė Tanja Erichsen nualpo spaudos konferencijos COVID-19 metu. Tai įvyko balandžio 14 dieną iš karto po to, kai agentūros vadovė paskelbė apie Danijos sprendimą visiškai atsisakyti „AstraZeneca“ vakcinos. Šis sprendimas priimtas po to, kai paaiškėjo, jog keli kraujo krešulių susidarymo atvejai paskiepijus šia vakcina gali būti labai retas preparato šalutinis poveikis.

Danija tapo pirmąja šalimi Europoje, nutarusia nebeskiepyti žmonių Oksfordo universiteto kartu su „AstraZeneca“ kurta vakcina.

Spaudos konferencijos ištraukoms, kuriose vaizduojamas T. Erichsen alpulio momentas, pasirodžius internete šis atvejis akimirksniu buvo susietas su vakcinos poveikiu. Tokios žinutės plito ir lietuviškose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose.

„Dar Viena nukrito nuo VAKCINOS ! DALINKITES“, „Danijoje Astra Zeneka daro stebuklus.“, – tokiomis ir panašiomis žinutėmis socialinių tinklų dalyviai apibūdino T. Erichsen nualpimą spaudos konferencijos metu.

Sąsajas su „AstraZeneca“ vakcina galėjo sukelti pati konferencijos tema ir neteisinga jos interpretacija, nes iš tiesų nėra jokių įrodymų, kad T. Erichsen sveikatos būklei įtaką padarė gautas skiepas.

Pasaulio ir Danijos žiniasklaidos priemonės neskelbė jokios žinutės apie tai, kad T. Erichsen apskritai būtų buvusi paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina, nei kada tai galėjo įvykti. Moters nualpimo priežastys viešai nebuvo aptartos.

Po įvykio Danijos medicinos agentūra oficialioje „Twitter“ paskyroje pati pranešė apie įvykį ir informavo susirūpinusius sekėjus, kad T. Erichsen netrukus atgavo sąmonę ir, atsižvelgiant į aplinkybes, jaučiasi gerai. Atgavusi sąmonę Danijos pareigūnė spaudos konferencijoje toliau nedalyvavo ir, siekiant įsitikinti, ar alpulys nekelia jokio pavojaus, buvo nuvežta į ligoninę sveikatos patikrinimui.

Vores lægemiddelovervågningschef Tanja Erichsen er besvimet under dagens pressemøde. Hun er ved bevidsthed igen og er efter omstændighederne okay, men hun tager for en sikkerheds skyld en tur med ambulancen til skadestuen for at blive tjekket.