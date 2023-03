Teiginiai



„Chemtreilų“ istorija. „Chemtreilų“ nacių koncentracijos stovyklose pradėti taikyti nuo 1941 m., o Vietname nuo 1961 m. purškimui jau naudojama aviacija. Buvo pilnai apdorota vienos šalies teritorija.



Verdiktas



Melas. Žinutėje realūs istoriniai faktai pasitelkti siekiant įrodyti išgalvotą sąmokslo teoriją. „Chemtreilų“ egzistavimą jau paneigė pasaulio mokslininkai ir atmosferos srities ekspertai. Tai, ką teorijos palaikytojai vadina „chemtreilais“ tėra lėktuvų palikti kondensaciniai pėdsakai ir žmonėms ar aplinkai jie pavojaus nekelia. Žinutėje įvardyti istoriniai faktai ir pateikiamos nuotraukos taip pat nėra susijusios su „chemtreilais“.



Melo detektoriaus komentaras



2022 m. socialiniame tinkle „Facebook“ patalpintas pranešimas buvo prikeltas iš archyvų ir vėl pradėtas dalytis šių dienų kontekste. Žinute, kurioje pasakojama „chemtreilų“ istorija, pasidalinta beveik tūkstantį kartų, į ją sureagavo beveik 500 žmonių. Ilgame pranešime pasakojama „chemtreilų“ atsiradimo istorija, pateikiant ir su šiuo reiškiniu neva susijusias nuotraukas. Pirmiausia nurodoma, kad „chemtreilus“ žmonėms naikinti neva pirmiausia 1941 m. pasitelkė naciai koncentracijos stovyklose. Vėliau, 1961 m., jie panaudoti Vietnamo kare, nuodingas medžiagas paleidžiant iš lėktuvų, o nuo 2001 m. rugsėjo 11 d. „chemtreilai“ esą purškiami visame pasaulyje.

Melaginga žinutė © Ekrano nuotr.

Pranešime taip pat pateikiamos ištraukos iš veikalo „Aerochemical control“. Jose „chemtreilai“ suskirstomi į skirtingas kategorijas pagal tai, kokią žalą žmonėms jie esą daro. Galiausiai, žinutės pabaigoje nurodoma, kad, vis tik, ši informacija buvo pasiskolinta iš „Telegram“ kanalo, tiesa, nenurodoma kokio.

Atlikus paiešką internete lietuvių, anglų ir rusų kalbomis pagal raktažodžius „Aerochemical control“ nepavyko aptikti nė vieno egzistuojančio leidinio ar interneto svetainės tokiu pavadinimu. „Telegram“ paieškos botas taip pat neparodė jokių rezultatų, kurie atitiktų minimo veikalo ar apskritai analizuojamos žinutės turinio, todėl nėra pagrindo teigti, kad toks veikalas apskritai egzistuoja.

Įtikėję „chemtreilų“ sąmokslo teorija tvirtina esą danguje matomi lėktuvų palikti kondensaciniai pėdsakai iš tiesų yra ant žemės purškiamos pavojingos medžiagos. Pavojingų medžiagų purškimu esą suinteresuotos pasaulio vyriausybės, o tai daroma siekiant sukelti ligas, pavergti žmones ir numalšinti jų norą priešintis ir sukilti. Ši teorija turi visus klasikinius sąmokslo teorijos bruožus – jai įrodyti nepasitelkiami jokie aiškūs šiuos teiginius galintys pagrįsti įrodymai, įžvelgiamas slaptas pasaulio galingųjų sąmokslas ir tvirtinama esą šiuo slaptu planu siekiama kenkti žmonėms.

Mokslininkai „chemtreilų“ egzistavimą paneigė apklausę 77 atmosferos srities ekspertus. 76 iš jų teigė neaptikę jokių „chemtreilų“ egzistavimo įrodymų. Jiems taip pat buvo pateiktos neva „chemtreilų“ nuotraukos, tačiau visi ekspertai patvirtino jose matantys paprasčiausius lėktuvų kondensacinius pėdsakus. Galiausiai, ekspertai turėjo įvertinti ir žemės bei vandens mėginius, kurie turėjo įrodyti, jog ant paviršiaus purškiamos nuodingos medžiagos, tačiau 76 ekspertai neaptiko mėginiuose jokių anomalijų. Iš šios grupės tik vienas mokslininkas aptiko neįprastą požymį – viename mėginyje iš vietovės, kurios dirvožemiui būdingas žemas bario kiekis šio elemento aptikta neįprastai daug. Tačiau ir šis vienas atvejis neįrodo, jog „chemtreilai“ egzistuoja.

Socialiniuose tinkluose paskelbtoje žinutėje bandoma susieti „chemtreilų“ teoriją su istoriniais įvykiais. Tam pasitelkiamos fotografijos bei nurodoma esą naciai naudojo šias nuodingas medžiagas koncentracijos stovyklose, o vėliau jos buvo purškiamos virš Vietnamo karo su amerikiečiais metu, tačiau „Melo detektorius“ išsiaiškino, jog nuotraukose vaizduojama visai kas kita, be to, viena iš jų yra suklastota.

Fotografija, kurioje matomi į krūvą patalpoje sukrauti nuogi žmonių kūnai, o virš jų – prie lubų pritaisyti mechanizmai, purškiantys neaiškias medžiagas, yra suklijuota iš dviejų skirtingų fotografijų. Nors internete nepavyko aptikti originalios nuotraukos, kurioje būtų nufotografuoti viršutinėje dalyje esantys purkštukai, apatinė nuotraukos dalis, kurioje matyti žmonių kūnai, yra pasiskolinta iš kitos nuotraukos. Originaliame atvaizde, datuotame 1945 m. balandžio/gegužės mėnesiais, kūnai yra suguldyti lauke, šalia pastato sienos. Ta pati fotografija eksponuojama muziejuje, įsikūrusiame buvusiame Dachau koncentracijos stovyklos pastate. Nuotraukos apraše nurodoma, kad kūnai yra suguldyti šalia krematoriumo. Taigi, su „chemtreilais“ ši nuotrauka neturi nieko bendro.

Kairėje – suklastota nuotrauka, o dešinėje – jos originalas © Ekrano nuotr.

Greičiausiai žinutės autoriai norėjo susieti „chemtreilų“ sąmokslo teoriją su koncentracijos stovyklų dujų kamerose naudotomis mirtinomis dujomis, tačiau jokie įrodymai, siejantys šią teoriją su Holokausto žiaurumais nėra pateikiami, kaip ir nepranešama apie apsinuodijimo medžiagomis, kurios buvo naudojamos dujų kamerose, atvejus šiais laikais.

Kitoje nuotraukoje matomas kadras iš 1962 – 1971 m. Vietnamo karo metu amerikiečių vykdytos karinės misijos „Operation Ranch Hand“, per kurią virš didelės Pietų Vietnamo teritorijos paskleistas herbicidų debesis. Amerikiečiai iš lėktuvų paleido nuodingo chemikalo, vadinamo „oranžiniu agentu“ (angl. „Agent Orange“). Šiuo veiksmu siekta sunaikinti medžių lapiją, taip atidengiant vietnamiečių buvimo vietas, be to, operacijos metu buvo sunaikintos vietinių gyventojų maisto atsargos ir derlius. Masinio apnuodijimo herbicidu pasekmes Vietnamas kenčia iki šiol, mat šiose teritorijose gyvenę žmonės buvo apnuodyti dioksinu, sukėlusiu apsigimimus ir vėžį.