Ar Trumpas iš JAV deportuos 240 000 ukrainiečių?

Šaltiniai

Ted Hesson, Kristina Cooke. Trump weighs revoking legal status of Ukrainians as US steps up deportations. 2025 m. kovo 7 d.

Billal Rahman. Will Donald Trump Deport Ukrainian Refugees? What We Know. 2025 m. kovo 6 d.

Shane Croucher, Barney Henderson. White House Denies Decision Over Ending Legal Status of 240,000 Ukrainians. 2025 m. kovo 6 d.

Karoline Leavitt. Įrašas socialiniame tinkle „X“. 2025 m. kovo 6 d.

Billal Rahman. Republicans Urge Trump To Let Ukrainians Remain. 2025 m kovo 7 d.

Анастасія Проц. Адміністрація Трампа планує позбавити правового статусу 240 тисяч українців – Reuters. 2025 m. kovo 6.

Daniella Silva. Ukrainians in the U.S. fear being deported to a war zone as uncertainty looms. 2025 m. kovo 7 d.