Teiginiai

Įraše teigiama, kad vitaminas C yra veiksminga priemonė apsisaugoti ir gydyti nuo daugybės ūmių virusinių infekcijų, taip pat yra veiksmingas vėžio gydyme. O COVID-19 skiepai yra „nesveiki“ (ČIA).

Verdiktas

Nėra užtektinai mokslinių duomenų, kad vitaminas C padeda apsisaugoti ar išgyti susirgus ūmiomis virusinėmis infekcijomis, o kartu ir COVID-19. Yra šiek tiek duomenų, kurie rodo, jog vitaminas C galbūt padeda pagerinti ligos eigą. Mokslininkai tyrinėja vitamino C poveikį gydant vėžį, tačiau kol kas nėra įrodymų, kad šis vitaminas gali naikinti vėžines ląstelės ar užkirsti kelią jų susidarymui. COVID-19 skiepai yra laikomi saugiais ir efektyviais, tai įrodo daugybė duomenų iš viso pasaulio, priešingai nei teigiama sapereaude.lt įraše.

Melo detektoriaus komentaras

Tam, jog būtų palaikytos mūsų organizmo imuninės funkcijos, būtinas optimalus vitaminų ir mineralų kiekis. Vitaminas C mūsų organizmui taip pat svarbus. Nors šio vitamino dauguma griebiamės, kai pajuntame peršalimo simptomus, ekspertų teigimu, jo efektyvumo įrodymų ligų gydyme dar neužtenka.



Yra duomenų apie tai, kad vitaminas C padeda sutrumpinti ūmios virusinės infekcijos eigą, šiek tiek pagerinti ligos simptomus. Tačiau yra ir duomenų, kad kai kuriems žmonėms vitaminas C ne tik nepagerino ligos eigos, bet dar ir pasunkino simptomus. Todėl ekspertai sutinka, jog šio vitamino efektyvumas yra neįrodytas, priešingai nei teigiama publikacijoje.

Taip pat yra ir su COVID-19 infekcija. Šiuo metu nėra įrodymų, kad vitaminas C padeda apsisaugoti nuo COVID-19.

Tyrėjai bando sužinoti, ar šis vitaminas gali padidinti kitų vėžio gydymo būdų, tokių kaip chemoterapijos ir radiacijos terapijos, efektyvumą, sumažinti gydymo šalutinį poveikį.

Vis dar nėra didelių, kontroliuojamų klinikinių tyrimų, kurie parodė didelį vitamino C poveikį vėžiui, tačiau kai kurie preliminarūs tyrimai rodo, kad gali būti naudinga derinant standartinį gydymą su didelėmis vitamino C dozėmis, kol nebus atlikti klinikiniai tyrimai, per anksti teigti, kokį vaidmenį vitaminas C gali atlikti gydant vėžį.

Kalbant apie COVID-19 vakcinas, duomenys rodo, kad vakcinos yra saugios ir vis dar efektyvios. Tai nuolat stebi mokslininkai ir įvairios institucijos visame pasaulyje. Tiesa, kad vakcina, kaip ir kiti preparatai, gali sukelti šalutinių poveikių (kaip karščiavimas, skausmas dūrio vietoje ir pan.), tačiau rimtų poveikių pasitaiko itin retai.

Pats Th. E. Levy nėra gydytojas su gera reputacija. Jis jau buvo sukritikuotas Kolorado (JAV) medicinos tarybos, nes reklamavo įrenginį ir preparatą, kuris neva gali apsaugoti nuo COVID-19 ligos. Gydydojas to reklamai parašė knygą, kurioje žmones ragino daryti inhaliacijas su žinomu dezinfektantu ir valymo priemone – vandenilio peroksidu. Jis tuomet teigė: „Tai – tobula gydymo priemonė“. Nors vėliau žurnalistams prisipažino, kad jo reklamuojama priemonė nėra pagrįsta mokslu. Th. E. Levy apkaltintas neprofesionaliu elgesiu, kuris gali sukelti pavojų sveikatai.