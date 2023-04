Teiginiai



Vaizdo įrašas, kuriame nufilmuoti naikinami kiaušiniai įrodo, kad pasaulyje dirbtinai keliamas badas.



Verdiktas



Melas. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Argentinoje, kuri šiuo metu išgyvena paukščių gripo protrūkį. Paukštyne įtarus, kad dalis vištų gali būti užsikrėtusios vietos institucijos uždraudė realizuoti produkciją iki kol bus atliktas pakartotinis testas dėl viruso. Dėl šios priežasties neturėdama kur sandėliuoti kiaušinių įmonė turėjo juos sunaikinti. Šiuo metu paukštyne jau atlikti trys testai, iš kurių du buvo neigiami, todėl paukštynas tęsia įprastą veiklą.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose išplatintas kelių sekundžių trukmės vaizdo įrašas, kuriame matomi į dėtuves sudėti vištų kiaušiniai. Vėliau jie ekskavatoriumi suverčiami į žemėje iškastą duobę. Įrašu pasidalinę vartotojai tikina, kad tokiu būdu siekiama sukelti pasaulinį badą, tačiau „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad tai – netiesa.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Internete galima rasti daugybę to paties vaizdo įrašo kopijų, be to, apie šį įvykį plačiai rašė ir vietos žiniasklaida. Šiaurės rytų Argentinoje esančiame Korjenteso mieste balandžio dieną buvo sunaikinta 350 tūkst. kiaušinių. Šis įvykis atnešė 26 tūkst. dolerių nuostolį Korjenteso paukštynui.

Skirtingai nei sakoma socialiniuose tinkluose pasirodžiusiose žinutėse, tokiu veiksmu nebuvo siekiama specialiai sukelti bado, kiaušiniai buvo sunaikinti baiminantis paukščių gripo plitimo.

Šiuo metu Argentina išgyvena paukščių gripo protrūkį (ČIA), o „Santa Ana“ paukštynas, kuriame buvo sunaikinti kiaušiniai, pateko į rizikos zoną, mat vos už 6,5 km esančiame San Cosme miestelyje buvo užregistruota paukščių gripo atvejų. „Santa Ana“ paukštyne buvo atlikti trys testai, siekiant išsiaiškinti, ar jame nėra virusu užsikrėtusių paukščių. Pirmasis testas, pasak Argentinos Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų sveikatos ir kokybės tarnybos, parodė teigiamą atsakymą, kuriuo remiantis paukštynas turėjo sunaikinti 200 tūkst. vištų, tačiau įmonė sprendimą užginčijo motyvuodama institucijos aplaidumu atliekant tyrimą.

Teisėjas pritarė skundui ir nurodė atlikti dar vieną testą – jo rezultatai šį kartą buvo neigiami. Nors neigiamas rezultatas leido apsaugoti vištas, paukštynui, dėl saugumo sumetimų, buvo uždrausta realizuoti savo produkciją iki kol bus atliktas trečiasis testas. Dėl šio draudimo ir vietos trūkumo, kur būtų galima laikyti vištų sudėtus kiaušinius, įmonė turėjo sunaikinti 350 tūkst. kiaušinių (ČIA). Vis dėlto, Argentinos Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų sveikatos ir kokybės tarnyba pranešime spaudai (ČIA) patvirtino, kad institucija sunaikinti kiaušinių nereikalavo, taigi, paukštynas tai atliko savanoriškai. Šiuo metu paukštynas jau vėl gali tęsti savo įprastą veiklą, nes buvo gauti trečiojo testo rezultatai, patvirtinę, kad paukščių gripo nebuvo aptikta, tačiau institucijos kas 14 dienų turės stebėti paukštyną.