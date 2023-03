Teiginiai

CBS orų pranešėja Alissa Carlson nualpo tiesioginiame eteryje. <...> Nors tiksli jos alpimo priežastis nežinoma, toks sąmonės praradimas tiesioginiame eteryje atitinka panašų modelį, pastebėtą nuo eksperimentinių COVID injekcijų įvedimo, kai žmonės nepaaiškinamai alpdavo daug kartų tiesioginiame eteryje (ČIA).

Verdiktas

Tiesa ta, kad CBS KCAL News meteorologė Alissa Carlson tiesioginiame eteryje nualpo. Tačiau tai niekaip nesusiję su COVID-19 skiepais. Ji pati viešai paaiškino, kad jos nualpimą lėmė liga – vazovagalinė sinkopė, kuria serga maždaug trečdalis gyventojų.

Melo detektoriaus komentaras

CBS KCAL News meteorologė A. Carlson tiesioginiame eteryje nualpo kovo 18 dieną. Ji iškart buvo išgabenta į ligoninė, o po kelių dienų, kai visiškai atsigavo, ji apie savo būklę ir ligą papasakojo „CBS Mornings“ žiūrovams. Ji teigė, kad gydytojai jai diagnozavo vazovagalinę sinkopę.

A. Carlson sakė, kad tą rytą ji jautėsi gerai. „Tik 15 minučių iki incidento pradėjau jausti šiek tiek pykinimą“, – pasakojo A. Carlson. Ji pažymėjo, kad nevalgė pusryčių ir gėrė daug kavos, „todėl greičiausiai buvau šiek tiek dehidratuota“.

Be pykinimo kiti vazovagalinės sinkopės simptomai yra blyškumas, galvos svaigimas, šilumos pojūtis ir neryškus matymas.

Nepaisant to, kad anksčiau A. Carlson buvo diagnozuotas nesandarus širdies vožtuvas, ji džiaugėsi, kad šis alpimas nebuvo susijęs su širdies priepuoliu. Be to, ji nė vienu žodžiu neužsiminė, kad įtakos jos nualpimui galėjo turėti vakcinacija nuo COVID-19 ligos. Moteris, beje, niekada viešai nėra teigusi, jog yra pasiskiepijusi.

Gydytojai aiškina, kad vazovagalinė sinkopė atsiranda, kai nualpstama, nes kūnas per daug reaguoja į tam tikrus veiksnius, pavyzdžiui, per didelius emocinius išgyvenimus. Dėl vazovagalinės sinkopės staiga sumažėja širdies susitraukimų dažnis ir kraujospūdis. Dėl to sumažėja kraujo tekėjimas į smegenis, todėl trumpam prarandama sąmonė.

Tai jau ne pirmas kartas, kai melagienų skleidėjai ir sąmokslo teorijų kūrėjai susiejo staiga nualpusius žmones ir COVID-19 vakcinas.

Pavyzdžiui, pernai vasarą socialiniuose tinkluose plačiai pasklid kiek daugiau nei dviejų minučių trukmės vaizdo įrašą, o jame buvo sudėti atskiri trumpi reportažai, kuriuose nufilmuoti alpstantys žmonės. Jų būklę įrašu pasidalinę vartotojai susiejo su reakcija į COVID-19 skiepus, tačiau, kaip paaiškėjo, tokios sąsajos neturi jokio pagrindo.