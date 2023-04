Teiginiai

Odontologai teigia, kad milijonai paskiepytų pacientų netenka dantų (ČIA).

Verdiktas

Toks teiginys yra melas, nepagrįstais jokiais įrodymais ir statistikos duomenimis. Nors ir atlikta nedaug tyrimų, jų rezultatai rodo, kad dėl COVID-19 vakcinos dalis žmonių gali patirti nepageidaujamų burnos ertmės laikinų pažeidimų, tačiau nė viename tyrime nenustatyta, kad paskiepytiesiems iškrenta dantys.

Melo detektoriaus komentaras

Viena pirmųjų COVID-19 vakcinas ir dantų skausmą susiejo Alabamos burnos ir veido skausmo ir dantų miego medicinos specialistė daktarė Amy Hartsfield.

Portale „The Epoch Times“ ji pasidalijo įžvalgomis, kad „nuo tada, kai buvo išleistos vakcinos, eksponentiškai padaugėjo pacientų, kenčiančių nuo galvos ir veido neurovaskulinių ir miofascialinių skausmų, įskaitant galvos skausmus, ne dėl danties sukeltus danties skausmus, žandikaulio osteonekrozę, miego sutrikimus, spengimą ausyse ir burnos bei veido autoimunines ligas“. Bet ji nė žodžiu neužsimena, kad COVID-19 vakcinomis paskiepytiems žmonėms iškrenta dantys.

Be to, portalas „The Epoch Times“ yra vertinamas kaip šališkas ir abejotinas šaltinis, kuris remiasi pseudomokslo publikavimu ir propagandos bei sąmokslo teorijų propagavimu, taip pat daugybe nepavykusių faktų patikrinimų.

Kitas Alabamoje dirbantis burnos chirurgas daktaras Doug Denson taip pat matė daugiau pacientų, kurie kentė veido skausmą, tačiau jis negalėjo tvirtai teigti, kad tai sukėlė COVID skiepai. „Mano nuomone, koreliacija ne visada lygi priežastiniam ryšiui... vėlgi, prasidėjus pandemijai atsirado keistų simptomų. Tiesiog neįmanoma pasakyti tikslaus mechanizmo ar priežasties“, – sakė jis.

Mokslininkai jau atliko tyrimų apie tai, kaip žmogaus burna reaguoja į COVID-19 vakcinas, kokie galimi nepageidaujami reiškiniai. Viename tyrime buvo išnagrinėtos devynių pacientų, kurie skundėsi skausmu ir diskomfortu burnos ertmėje po vakcinacijos nuo SARS-CoV-2, klinikinės charakteristikos ir gydymo rezultatai. Tarp praneštų simptomų buvo užpakalinės gomurio srities patinimas ir skausmas, centrinio smilkinio gomurio srities skausmas, lūpos ir apatinės dantenos gleivinės, dešinės priekaulio srities ir dešinės užpakalinės apatinės dantenos, žando gleivinės, liežuvio ir dešiniojo apatinio antro krūminio danties skausmas. Kai kuriais atvejais buvo nustatyta burnos gleivinės išopėjimas ir patinimas.

Tyrimo autoriai nurodo, kad nepageidaujamos reakcijos paprastai buvo lengvos ir per gana trumpą laiką visi pacientai patyrė reikšmingą simptomų palengvėjimą vartojant vaistus, o tai rodo, kad vakcinacijos nauda gerokai viršija jos riziką. Pabrėžiama, kad ankstesnėje literatūroje buvo nurodyta, kad nepageidaujamų burnos ir veido reakcijų dažnis po įvairių tipų skiepijimo yra tik 1 iš 1000 žmonių ir šis skaičius neturėtų labai skirtis skiepijant nuo COVID-19. Be to, pranešti simptomai nedaug skiriasi nuo tų, kurie susiję su vakcinacija nuo poliomielito ir difterijos, įskaitant kraujavimą iš dantenų, opų, baltų dėmių ir halitozės.

Kitame tyrime, kurį atliko kelių šalių mokslininkai, konstatuojama, kad COVID-19 vakcinos yra susijusios su retais nepageidaujamais burnos reiškiniais, kurie dažniausiai yra panašūs į tuos, kurie atsiranda po sezoninio gripo vakcinų. Dažniausiai pranešti nepageidaujami burnos reiškiniai buvo burnos parestezija (burnos dilgčiojimas), lūpų patinimas ir ageuzija.

Paprasčiau tariant, nė viename tyrime nebuvo nustatyta, jog COVID-19 vakcina yra susijusi su grėsme prarasti dantis.

Tokią grėsmę kelia pati COVID-19 liga, nors kol kas ir nėra tvirtų įrodymų, kad infekcija gali sukelti dantų praradimą ar susijusių problemų. Tačiau odontologai pripažįsta, kad problema egzistuoja.

Be to, viename tyrime buvo nagrinėjamas ryšys tarp dantų sveikatos ir COVID-19 simptomų sunkumo. Tyrimo autoriai nustatė glaudų ryšį tarp dantų ligos sunkumo ir COVID-19 sunkumo. Apie 75 proc. sergančiųjų sunkia dantų liga buvo hospitalizuoti dėl COVID-19. Ir nė vienas iš tų, kuriems nebuvo akivaizdžių dantų ligos požymių, nebuvo paguldytas į ligoninę.