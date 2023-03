Teiginiai



Žemės klimatą veikia Saulė, o žmonės planetos klimatui įtakos neturi. Antropogeninė (tai yra, žmogaus veiklos sukelta klimato kaita) yra „smegenų plovimas“.



Verdiktas



Melas. Antropogeninė klimato kaita yra faktas, įrodytas daugybe mokslinių tyrimų ir duomenų.



Melo detektoriaus komentaras



Įraše rusų k. vertimu lyginamas Saulės, Žemės ir kitų Saulės sistemos planetų dydžiai. Teigiama, kad Žemė, palyginus su Saule, labai maža, o žmonės taip pat negali daryti įtakos planetos klimatui, esą už klimato krizę atsakinga Saulė. Įraše kalbantis asmuo net vadina tai „intelekto testu“.

Visų pirma, Žemės ir Saulės dydžių palyginimas šiame kontekste yra nereikalingas. Žemė nuo Saulės yra atitolusi tokiu atstumu, kad pas mus yra ne per karšta ir ne per šalta, todėl vanduo gali egzistuoti skystu pavidalu. Ši zona apie kiekvieną žvaigždę yra vadinama „gyvybės zona“. Be to, mūsų planetą nuo Saulės spinduliuotės taip pat saugo atmosferos sluoksnis, kuris, kalbant apie globalinį atšilimą – ypač svarbus.

Šiltnamio efektas taip pat mums reikalingas – kol jis subalansuotas. Be šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dvideginio, metano ir kt.) Žemė būtų ledinė dykvietė. Tačiau dėl atmosferoje susikaupusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų pertekliaus vis daugiau šilumos sulaikoma atmosferoje, todėl klimatas greitėjančiai šyla, balanso nebėra. O už tai atsakinga būtent žmogaus veikla.

Nuo Pramonės revoliucijos pasaulinė temperatūra kilo vis greičiau, ir jau žinome, kad pagrindinė to priežastis – šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Du trečdalius pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir beveik 90 procentų viso anglies dioksido emisijų, išsiskiriama deginant iškastinį kurą – anglį, naftą ir dujas. Šiandien atmosferoje yra daugiau anglies dioksido nei bet kada buvo per pastaruosius 2 milijonus metų. Taip žinome, kad antropogeninė klimato kaita yra faktas, priešingai nei teigiama vaizdo įraše.