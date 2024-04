Ar tikrai Jungtinėje Karalystėje išaugęs vaikų mirčių skaičius susijęs su COVID-19 vakcinomis?

Patikimose mokslinėse publikacijose pasirodo analizių, kuriose ieškoma ryšio tarp vakcinų ir didėjančio mirčių skaičiaus, tačiau tokių įrodymų nėra. Pavyzdžiui, prestižiniame BMJ akademiniame žurnale 2023 kovo mėn. pasirodžiusioje publikacijoje „Covid-19: Study reports no significant increase in deaths after vaccination but raises questions over AstraZeneca’s vaccine“ nenustatytas ryšys tarp skiepų ir mirčių (čia).