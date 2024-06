Lietuvos kariai masiškai palieka tarnybą ne tik dėl menko atlyginimo, bet ir dėl to, kad nebūtų išsisiųsti į karą Ukrainoje.

Melas. Lietuvos kariuomenės duomenimis, per pastaruosius dvejus metus į Lietuvos kariuomenę priimama daugiau karių nei atleidžiama. Be to, nėra jokio sprendimo, kad Lietuvos kariai bus siunčiami į karą Ukrainoje.