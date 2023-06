Teiginiai

Huaier grybas „apsaugo nuo vėžio“ ir „pašalina iš organizmo kenksmingus vakcinų spyglius“ (čia).

Verdiktas

Melas. Nors Huaier grybai gali turi potencialios naudos vėžio gydymui, dar trūksta tyrimų, ir juose kalbama apie šiuos grybus kaip pagalbinę, o ne pagrindinę gydymo priemonę. Vakcinos neturi taip vadinamų spyglio baltymų, todėl jų pašalinti neįmanoma.

Melo detektoriaus komentaras

Gydomieji grybai šimtmečius buvo naudojami tradicinėje medicinoje dėl galimos naudos sveikatai. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad tam tikros grybų rūšys turi stiprių priešvėžinių savybių, todėl jie gali būti papildomas gydymas vėžiu sergantiems pacientams. Svarbu pabrėžti, kad kalbama apie gydomuosius grybus kaip papildomą priemonę, o ne pagrindinį gydymą, priešingai nei teigiama sapereaude.lt įraše.

Daugybė grybų rūšių vis dar labai mažai ištirtos, tačiau jų biologiškai aktyvus junginiai šiuo metu yra izoliuojami, kad būtų galima tęsti tyrimus. Pastaruoju metu grybų nauda sistemingai tiriama. Grybuose yra polisacharidų, kaip beta gliukanai. Polisacharidai gali, pavyzdžiui, slopinti vėžio ląstelių augimą. Nors yra šiek tiek duomenų, patvirtinančių grybų aktyviųjų medžiagų gydomąjį poveikį, vis dar reikia tyrimų, kad grybų pagrindu pagamintus preparatus būtų galima saugiai skirti pacientams.

Balandžio mėn. pasirodė tyrimų apie grybų naudą vėžio gydyme, įskaitant ir Huaier grybą, analizė „Therapeutic Effects of Medicinal Mushrooms on Gastric, Breast, and Colorectal Cancer: A Scoping Review“. Analizėje apžvelgti 9 tyrimai, kuriuose nagrinėjama tam tikrų grybų (įskaitant Huaier) nauda skrandžio, krūties ir kt. vėžio formoms gydyti. 8 tyrimai buvo atlikti Japonijoje, Taivane, Kinijoje ir Brazilijoje. Visi tyrimai parodė, kad jų pridėjimas prie priešvėžinės chemoterapijos kurso padidino pacientų išgyvenamumą, pasižymėjo priešnavikiniu poveikiu. Vėlgi čia reikia pabrėžti, kad tyrimuose grybai buvo naudojami kaip papildoma priemonė.

Nors reikia daugiau tyrimų, analizės išvados rodo, kad vaistiniai grybai gali būti daug žadantis papildomas gydymas vėžiu sergantiems pacientams.

Kalbant apie iRNR (informacinė RNR) COVID-19 vakcinas, jos yra tarsi instrukcija, kuri apmoko organizmą pasigaminti spyglio baltymų, kurie, infekcijos atveju, padeda organizmui kovoti su COVID-19 spyglio baltymais. Baltymai, kurie pasigamina po vakcinos, yra netoksiški. Todėl aprašymas, pateiktas sapereaude.lt prasilenkia su biologija – priešingai nei teigiama įraše, apsaugoti nuo „vakcinų spyglių daromos žalos ir gali pašalinti juos iš organizmo net po daugkartinių skiepų“ neįmanoma, nes pačiose vakcinose spyglio baltymų nėra.