Teiginiai

B. Gatesas pripažino, kad COVID-19 skiepai buvo klaida (ČIA).

Verdiktas

Melas. Žinutėje pateikiama B. Gatesui priskirta citata yra paimta iš 2021 m. konspiracijas ir klaidingą informaciją neretai skleidžiančios interneto svetainės „The Exposé“. Straipsnyje, kurioje nurodyta ši informacija, pažymima, kad publikacija yra satyrinė ir joje pateiktos citatos buvo išgalvotos.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose išplatinta „Microsoft“ įkūrėjui Billui Gatesui priskirta citata, kurioje jis neva pripažįsta padaręs didžiulę klaidą pervertindamas COVID-19 ligos keliamą pavojų ir neįvertinęs vakcinų esą padarytos žalos.

Žinutėje sakoma, kad B. Gatesas atgailauja ir pripažįsta, jog skiepai buvo klaida ir pateikiama milijardieriui priskirta citata: „Padarėme siaubingą klaidą. Norėjome apsaugoti žmones nuo pavojingo viruso. Tačiau pasirodo, kad virusas yra daug mažiau pavojingas, nei manėme. Ir vakcina yra daug pavojingesnė, nei kas nors galėjo įsivaizduoti.“

Klaidinančios žinutės © Ekrano nuotr.

„Melo detektorius“ išsiaiškino, jog šių žodžių B. Gatesas niekada nesakė, o citatos kilmė – britų konspiracijos teorijų ir melagienų interneto svetainė „The Exposé“, visą pandemijos laikotarpį skleidusi klaidingą informaciją apie COVID-19 vakcinas.

Minėta citata pirmiausia buvo paskelbta anglų kalba. 2021 m. „The Exposé“ interneto svetainėje buvo publikuotas straipsnis antrašte „SATIRE – In an alternative universe Bill Gates has called for the withdrawal of all Covid-19 Vaccines“ (liet. „SATYRA – Alternatyvioje visatoje Billas Gatesas paragino atšaukti visas Covid-19 vakcinas“). Šiuo metu straipsnis jau pašalintas iš šios interneto svetainės, tačiau išlikusi suarchyvuota jo kopija (ČIA).

Straipsnyje galima rasti tą pačią citatą, tik anglų kalba, kuri buvo paskelbta „Facebook“ socialiniame tinkle lietuviškai: : „In an often anguished 19-minute televised speech, Gates said: “We made a terrible mistake. We wanted to protect people against a dangerous virus. But it turns out the virus is much less dangerous than we thought. And the vaccine is far more dangerous than anyone imagined.”.

Panašu, kad užrašo, nurodančio, kad šis turinys buvo sukurtas satyros tikslais, anksčiau straipsnyje nebuvo, nes pirmoje jo antraštėje pridėta redaktoriaus pastaba: „Redaktoriaus pastaba – kai pirmą kartą paskelbėme šį straipsnį, turėjome pradžioje, o ne pabaigoje, aiškiai nurodyti, kad tai satyra. To nepadarėme ir atsiprašome...“

Toliau tekste taip pat pabrėžiama, kad pateikiama istorija yra išgalvota ir B. Gatesas niekada nesakė tokios kalbos.

Ši iš satyrinės publikacijos pasiskolinta citata buvo platinama ne tik Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, Tailande, kur ją išaiškino „AFP“ faktų tikrintojai, 2021 m. gavę B. Gateso atstovo komentarą, jog milijardierius niekada nesakė šio frazės.

Paieška skirtingose paieškos sistemose taip pat nedavė rezultatų, kurie galėtų įrodyti, jog B. Gatesas šiuos žodžius sakė.

Kai kuriose žinutėse, išplatintose socialiniuose tinkluose, kur nurodoma ta pati citata, kaip įrodymas taip pat pateikiamas trumpas vaizdo įrašas, kuriame kalba B. Gatesas, tačiau ir šiame įraše milijardierius neištaria žodžių, kuriuos jam priskyrė įrašu pasidalinę asmenys.

Minėtas siužetas iškirptas iš beveik valandos trukmės Niujorke praeitais metais vykusio pokalbio su B. Gatesu apie tai, kaip užkirsti kelią sekančioms pandemijoms (ČIA). Įraše milijardierius pripažįsta, jog COVID-19 pandemijos pradžioje nebuvo daug žinoma apie SARS-CoV-2 viruso sukeliamą ligą ir tai, kad ji sukelia palyginti mažą mirtingumą ir yra pavojingiausia pagyvenusiems žmonėms.

Kalbėdamas apie vakcinas B. Gatesas nesakė, kad jos kėlė pavojų ar buvo klaida. Iš tiesų, ties 29:34 pokalbio minute (ČIA) jis nurodo, kad iRNR vakcinų atsiradimas yra stebuklas, tačiau jos nėra tobulos dėl to, kad buvo tikimasi, jog skiepai pasiskiepijusius apsaugos nuo užkrato ir susikūrusių antikūnų pakaks žmogui neužsikrėsti, tačiau taip nenutiko ir dalis pasiskiepijusių vis tiek susirgo, tačiau lengvesne ligos forma, rečiau patyrė su COVID-19 susietas komplikacijas (ČIA).

Didžiąją gyvenimo dalį vakcinų prieinamumo didinimui paskyręs B. Gatesas COVID-19 pandemijos metu buvo ne kartą patekęs į melagienų skleidėjų akiratį. „Melo detektorius“ apie tai jau rašė ČIA, ČIA ir ČIA.