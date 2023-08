Teiginiai

Oficialus tyrimas įspėja, kad COVID-19 skiepai sukelia vaikų VAIDS (ČIA).

Verdiktas

Melas. Minimame tyrime nekalbama nei apie AIDS, nei apie VAIDS, nei apie imunodeficitą. Šis tyrimas neparodė jokių faktinių imuniteto nuo virusinių ar bakterinių infekcijų pokyčių, nes buvo vertinamas tik citokinų atsakas. Ir patys tyrimo autoriai pripažino, kad šiuo metu nėra duomenų apie klinikinį su COVID-19 vakcinacija susijusį heterologinį poveikį vaikams.

Melo detektoriaus komentaras

Apie tai, kad COVID-19 skiepai vaikams sukelia VAIDS, paskelbė portalas „The Expose“, kuris rėmėsi tyrimu „BNT162b2 COVID-19 vaccination in children alters cytokine responses to heterologous pathogens and Toll-like receptor agonists“.

Nepriklausomi žiniasklaidos patikimumo vertintojai portalą „The Expose“ yra pripažinę mažo patikimumo dėl nuolat skleidžiamos dezinformacijos apie COVID-19 ligą ir vakcinas nuo jos.

Minėto tyrimo tikslas buvo išmatuoti imuninio atsako kokybę vaikams, kuriems buvo sušvirkšta „Pfizer“ vakcina. 29 vaikų, kuriems buvo nuo 5 iki 11 metų, kraujo mėginiai buvo paimti pirmąją vakcinacijos nuo COVID-19 dieną, o vėliau 28 dieną po antrosios dozės.

„The Expose“ straipsnyje tvirtinama, kad praėjus 28 dienoms po antrosios „Pfizer“ dozės, 29 nuo koronaviruso vakcinuotų 5–11 metų vaikų imuninis atsakas labai sumažėjo. Daugelis specifinių imuninių reakcijų sumažėjo daugiau nei dešimt kartų.

Daktaras Adrianas Wongas iškart sukritikavo šio tyrimo interpretaciją, nes jame išties net neminimas žodis „imunitetas“, o juo labiau – VAIDS.

A. Wongas pažymėjo, kad šis tyrimas buvo atliktas laboratorijoje, naudojant 29 vaikų kraujo mėginius. Aiškiai tariant, nė vienam vaikui nuo COVID-19 vakcinacijos nepasireiškė šalutinis poveikis ar liga. O tai reiškia, kad teiginys, kad šis tyrimas parodė, kad COVID-19 vakcinos sukelia VAIDS, yra melas.

Daktaras taip pat paaiškino, kad laboratorinis tyrimas nebūtinai reiškia, kad jis tiksliai atspindi tai, kas vyksta mūsų kūne. Šį tyrimą reikės patikrinti ir pakartoti atliekant tyrimus su gyvūnais ir žmonėmis.

„Tyrimo autoriai taip pat atkreipė dėmesį į tai savo darbe, pažymėdami, kad šiuo metu nėra duomenų apie klinikinį su COVID-19 vakcinacija susijusį heterologinį poveikį vaikams“, - teigė A. Wongas.

Tyrimas parodė tik tai, kad praėjus mėnesiui po vakcinacijos sumažėjo citokinų atsakas į bakterinius ir virusinius stimuliatorius. Tačiau tai pasikeitė praėjus šešiems mėnesiams po vakcinacijos – padidėjo citokinų atsakas į bakterinius stimuliatorius.

COVID-19 vakcinų priešininkai jau seniai naudoja terminą VAIDS, norėdami įrodyti, kad vakcinos nuo koronaviruso sunaikina žmogaus imunitetą, kad atsiranda jo deficitas.

Tačiau ekspertai tvirtina, kad COVID-19 vakcinos nepažeidžia imuniteto, todėl VAIDS yra tiesios išsigalvotas terminas.

„Nėra jokio reiškinio, apie kurį žinočiau, kaip apie „vakcinos sukeltą imunodeficito sindromą“. Tai nėra tikras sindromas“, – „Reuters“ sakė Donna Farber, Kolumbijos universiteto Mikrobiologijos ir imunologijos profesorė.

Stephenas Gluckmanas, Pensilvanijos universiteto Perelmano medicinos mokyklos infekcinių ligų profesorius, antrino, kad nėra įrodymų, kad imunodeficitas būtų susijęs su COVID-19 vakcinomis.

D. Farber paaiškino, kodėl vakcinos nesukelia imunodeficito. „Jos neišeikvoja jokių imuninių ląstelių. Priešingai, jos suaktyvina imunines ląsteles, skatina dalytis ir gaminti tokias molekules kaip antikūnai ir tirpūs faktoriai, kad atpažintų patogeną ir jį pašalintų“, - teigė D. Farber.