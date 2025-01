Ar tikrai 24 žmones pražudę gaisrai Kalifornijoje buvo sukelti dirbtinai?

Šaltiniai

FitzGerald, James, McArthur, Tom. „What’s the latest on Los Angeles wildfires and how did they start?“ 2025 m. sausio 14 d.

„Business Insider“ autorių kolektyvas. „Strong winds forecast in LA, making its raging fires even harder to fight“. 2025 m. sausio 14 d.

„NBC News“ autorių kolektyvas. „Are arsonists responsible for the Los Angeles wildfires?“ 2025 m. sausio 11 d.

National Weather Service įrašas „X“. 2025 m. sausio 13 d.

National Weather Service įrašas „X“. 2025 m. sausio 13 d.

National Weather Service įrašas „X“. 2025 m. sausio 14 d.

Keeley, Jon E., Syphard, Alexandra D. „Large California wildfires: 2020 fires in historical context“. 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Swain, Daniel L. „A Shorter, Sharper Rainy Season Amplifies California Wildfire Risk“. 2021 m. vasario 24 d.

LAPD įrašas „X“. 2025 m. sausio 10 d.

Picchi, Aimee. „Thousands of Los Angeles homeowners were dropped by their insurers before the Palisades Fire“. 2025 m. sausio 13 d.

University of Alaska Fairbanks. „High-frequency Active Auroral Research Program“.