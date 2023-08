Teiginiai

Detoksikuojantys pleistrai išvalo iš organizmo visus nešvarus (ČIA).

Verdiktas

Melas. Medikų bendruomenė pabrėžė, kad iki šiol nėra paskelbta jokių mokslinių tyrimų, įrodančių, kad detoksikuojantys pėdų pleistrai veikia, kad jie yra saugūs. Įspėjama ir apie jų šalutinį poveikį.

Melo detektoriaus komentaras

Detoksikuojančių pleistrų reklama pasklidusi ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir ne vienoje Lietuvos internetinėje parduotuvėje.

Vartotojai raginami įsigyti šiuos pleistrus, nes esą jie iš žmogaus organizmo ištraukia toksinus, kol miegate. Kai kurie gamintojai teigė, kad detoksikuojantys pleistrai taip pat gydo aukštą kraujospūdį, galvos skausmą, celiulitą, depresiją, diabetą, nemigą ir padeda numesti svorio.

Detoksikuojantys pėdų pleistrai klijuojamos ant pėdų apačios ir paliekami per naktį, kad tariamai iš organizmo šalintų toksinus, pavyzdžiui, sunkiuosius metalus. Kai ryte nulupate detoksikuojantį pleistrą, jo patamsėjusi ar pakitusi spalva tariamai atspindi toksinus, kurie buvo pašalinti iš jūsų kūno.

Tačiau yra logiškas ir mokslinis paaiškinimas, kodėl detoksikuojantys pleistrai po nakties ant jūsų pėdos paruduoja ar pajuoduoja. Tai visiškai nesusiję su pašalintais toksinais.

Detoksikuojančių pleistrų sudėtyje yra medienos arba bambuko acto. Kai ši medžiaga susimaišo su prakaitu iš jūsų pėdos, pasikeičia ir pleistro spalva. Tiesą sakant, tą patį juodą ar rusvą atspalvį galima pamatyti ir apipurškus pleistrą vandeniu iš čiaupo.

2010 m. „Kinoki“, detoksikuojančių pėdų pleistrų gamintoja, buvo nubausta JAV Federalinės prekybos komisijos (FTC) už melagingą teiginį, kad jos gaminys gali detoksikuoti kūną ir gydyti ligas. Įrodyta, kad šios tariamos naudos yra klaidingos, ir įmonei buvo uždrausta parduoti ar reklamuoti pleistrus.

Beje, Lietuvoje dauguma parduodamų detoksikuojančių pleistrų gamintoja yra būtent įmonė „Kinoki“.

Be to, nors detoksikuojantys pėdų pleistrai neteikia jokios tikrosios naudos, dažnai jie laikomi gana nekenksmingais, tačiau taip yra nebūtinai. Dauguma pėdų pleistrų yra užpilami medžio arba bambuko actu, kad spalva pasikeistų juos nešiojant. Šiose medžiagose yra piroliginės rūgšties, sudedamosios dalies, kuri gali sukelti daugybę šalutinių poveikių, įskaitant vietinį odos deginimą ar sudirginimą. Be to, įkvėpta ši rūgštis gali sukelti galvos svaigimą arba apsunkinti kvėpavimą. Dėl šios priežasties šių pėdų pleistrų naudojimas nėra be rizikos.

Medikai pabrėžia, kad žmogaus organizmui nereikia jokių išorinių detoksikacijos priemonių, nes yra „įmontuotos“ detoksikacijos sistemos, kurias sudaro jūsų kepenys ir inkstai.