Ar tiesa, kad COVID-19 pandemija buvo karinė operacija?

„Nėra įrodymų, kad COVID-19 vakcinos prisidėjo prie per didelio mirtingumo per pandemiją. Per didelis mirštamumas iš esmės sutampa su SARS-CoV-2 infekcijų smailėmis, ypač per pirmąsias bangas, kai vakcinų nebuvo. Tiesą sakant, yra tvirtų įrodymų, kad vakcinos nuo COVID-19 gelbsti gyvybes ir apsaugo nuo rimtos žalos, susijusios su SARS-CoV-2 infekcija. Nauji įrodymai taip pat rodo, kad žmonėms, kurie buvo paskiepyti, yra mažesnė tikimybė užsikrėsti COVID“, – konstatuojama pareiškime.