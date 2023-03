Teiginiai

Europos Parlamento darys darbo vietoje uostė miltelius.

Verdiktas

Vaizdo įraše nufilmuotas vyras nėra Europos Parlamento narys ir jis nebuvo nufilmuotas Europos Parlamento salėje. Tai – Vokietijos politikas Jensas Maieris, priklausantis kraštutinių dešiniųjų partijai „Alternatyva Vokietijai“, garsėjančiai savo prorusiškomis pažiūromis. Įrašas nufilmuotas Bundetago salėje 2020 m. kai J. Maieris buvo Bundestago narys. Be to, medžiaga, kurios politikas paberia sau ant rankos, nėra kokainas ar kitas rekreacinis narkotikas. Tai – šalyje visiškai legalus uostomasis tabakas, dar vadinamas „snufu“.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose plinta kelių sekundžių trukmės vaizdo įrašas, kuriame vaizduojamas ant rankos neaiškios medžiagos užsibarstantis ir ją suvartojantis vyras, greičiausiai, politikas. Įrašu pasidalinę žmonės tvirtina esą įrašas nufilmuotas Europos Parlamente, kur darbo vietoje nuobodžiaudamas „gali, bet kada, atvirai, nesislapstant miltelių takelį sušnioti.“

Nors tiksliai neįvardijama, apie kokius miltelius kalbama, įrašą pakomentavę asmenys suprato, jog tai – nelegali medžiaga, greičiausiai, kokainas.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

„Melo detektorius“, pasinaudojęs naršyklės įskiepiu „InVID We Verify“, atliko šio vaizdo įrašo paiešką ir nustatė, kas yra jame užfiksuotas asmuo. Tai – Vokietijos politikas Jensas Maieris, su Rusija siejamos kraštutinės dešiniosios partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) narys (ČIA). Šis politikas niekada nebuvo Europos Parlamento nariu, tačiau 2017 m. buvo išrinktas į Vokietijos Bundestagą, kurio nariu buvo iki 2021 m., kai pralaimėjo rinkimus.

Peržiūrėjus daugiau to paties vaizdo įrašo kopijų, kuriose matytųsi visas ekrano vaizdas, galima pastebėti, kad įrašas buvo nufilmuotas 2020 m. lapkričio 19 d. Bundestago salėje ir rodytas per televizijos laidą „phoenix vor art“, per kurią rodomos tiesioginės transliacijos. Kad įrašas darytas būtent šią dieną nurodo iškarpoje, kurioje matomas J. Maier, pasirodantis titras, nurodantis, kad tą pačią dieną 12 val. ši laida rodys Komisijos nario, atsakingo už ginkluotąsias pajėgas, 2019 m. metinę ataskaitą, kuri ir buvo transliuojama 2020 m. lapkričio 19 d.

Be to, atidžiau peržiūrėjus geresnės kokybės to paties vaizdo įrašo versijas ir komentarus po jomis akivaizdu, kad J. Maieris buvo užfiksuotas uostantis ne kokainą ar kitus narkotikus, o Vokietijoje visiškai legalią medžiagą – uostomąjį tabaką.

Uostomasis tabakas plačiai žinomas žargoniniu pavadinimu „snufas“ yra bedūmio tabako gaminys pagamintas iš smulkiai sumaltų tabako lapų. Tradiciškai uostomasis tabakas yra įkvepiamas per nosį paberiant jo ant plaštakos tarp nykščio ir rodomojo piršto. Būtent tokį veiksmą vaizdo įraše ir atliko J. Maieris.

Vokietijoje uostomąjį tabaką galima tiek vartoti, tiek juo prekiauti. Šioje šalyje ribojimai galioja tik kitai bedūmio tabako rūšiai – per burną vartojamam tabakui, vadinamam „snusu“.