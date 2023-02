Teiginiai



,,Pfizer" generalinis direktorius Albertas Burla pripažįsta, kad mirtinoje injekcijoje yra šimtai ingredientų, įskaitant nanodaleles. Na, kur dabar visi tie, kurie taip garsiai rėkė, kad nėra nanodalelių ir visa tai netikra, „sąmokslo teorija“? (ČIA).



Verdiktas



Daugybė tyrimų parodė, kad vakcinos nuo COVID-19 nėra mirtinos ar nesaugios žmonėms, todėl toks teiginys yra neteisingas. Be to, A. Bourla diskusijoje, kuri buvo nufilmuota Pasaulio ekonomikos forumo metu, nesako, kad COVID-19 vakcina susideda iš šimtų ingredientų. Iš tiesų vakcinos ingredientų sąrašas nėra didelis, jis skelbiamas viešai. Taip pat A. Bourla neteigė, kad „Pfizer“ kurtoje vakcinoje yra nanodalelių, o tik pateikė hipotetinį pavyzdį apie tai, kaip prekybos tarp skirtingų šalių suvaržymai trukdė kurti vakciną nuo COVID-19 ir šiame pavyzdyje apie nanodaleles kalba kaip apie eksportuojamą į kitas šalis komponentą. Be to, terminas „nanodalelė“ neturėtų gąsdinti, nes priešdėliu „nano“ nurodomas tik dalelės dydis. Tai yra, nanodalelė yra labai maža dalelė, kurios dydis siekia nuo 1 iki 100 nanometrų. Jokios kitos dalelės savybės šiuo žodžiu nėra nusakomos. Vakcinose nuo COVID-19 naudojami lipidai atitinka nanodalelės apibrėžimą, nes yra labai maži. Mažyčiai lipidų lašeliai pasitelkiami vakcinos komponentams pernešti.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose pasidalinta trumpu vaizdo įrašu, kuriame nufilmuotas „Pfizer“ generalinis direktorius A. Bourla, dalyvaujantis diskusijoje Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) renginyje. Tai galima nuspėti iš už jo nugaros matomos sienelės su PEF logotipu. Šalia vaizdo įrašo paviešinta ir „Telegram“ platformos ekrano nuotrauka, kurioje pateikiamas atvaizdas iš to paties vaizdo įrašo, o šalia nurodoma, kad „Albertas Burla pripažįsta, kad mirtinoje injekcijoje yra šimtai ingredientų, įskaitant nanodaleles“. Žinutės gavėjų taip pat klausiama, kur buvo visi tie, tvirtinę, kad vakcinose nėra nanodalelių ir vadinę tai sąmokslo teorija.

Išanalizavus ekrano nuotraukoje matomas detales nesunku surasti visą diskusijos, kurioje kalbėjo A. Bourla, vaizdo įrašą. Tai – ištrauka iš šių metų sausio mėnesį Davose vykusio PEF susitikimo, o diskusijos pavadinimas lietuviškai skamba taip: „100 dienų, per kurias galima aplenkti kitą pandemiją“ (angl. „100 Days to Outrace the Next Pandemic“).

Šioje diskusijoje Richard Hatchettas, Albertas Bourla, Helen E. Clark, Tony Blairas, Silvino Augusto José Moreno ir Shyam Bishen diskutavo apie tai, kaip reikėtų pasiruošti sekančiai pandemijai, kai kiltų rizika tokiai kilti, kad užkratas būtų suvaldytas dar iki jam išplintant ir kokias pamokas išmoko skirtingų sričių lyderiai iš atslūgusios COVID-19 pandemijos.

A.Bourla pasisakymas prasideda ties 18-a įrašo minute, kai jam užduodamas klausimas apie tai, kokius iššūkius reikėtų įveikti, kad ruošiantis sekančiai pandemijai pavyktų dar greičiau sukurti veikiančią vakciną nei tai buvo padaryta COVID-19 pandemijos metu.

„Pfizer“ vadovas pasidalino gerosiomis praktikomis, iš kurių reikėtų sektis žinių kovojant su ateities ligų protrūkiais, kokie metodai veikė geriausiai ir padėjo paspartinti procesą, tačiau paminėjo ir spragas, kurias reikėtų ištaisyti. Tarp jų pateko įvesti prekybos suvaržymai, kuriuos, pasak A. Bourlos, paskatino baimė. Dėl šių suvaržymų, kaip pasakojo „Pfizer“ vadovas, buvo sudėtinga gauti reikalingų komponentų, kurie turėjo būti importuojami iš viso pasaulio. Kalbėdamas apie verslų uždarymą jis paminėjo hipotetinę situaciją: „buvo komponentų, kuriuos turėjome importuoti iš Europos į JAV, iš Jungtinės Karalystės į Europą, daugybę iš Kinijos, Indijos, iš viso pasaulio, kad jei kuri nors iš jų būtų uždaryta kaip atsakomoji priemonė, kai jūs neleidžiate man prašyti vakcinos, aš neleidžiu jums gauti nanodalelių, tada visas pasaulis bus... todėl man atrodė, kad tai labai svarbu, todėl kitame etape, manau, kad tai yra kažkas, ką reikia spręsti, bet visi turėtų išlikti ramūs, turėtume turėti tam tikras taisykles, kurių niekas nesustabdys, nes kitaip mes visi pralaimėsime.“

Iš šios replikos akivaizdu, kad A. Bourla pateikia pavyzdį, kas nutinka, jeigu kuri nors šalis uždaro prekybą, tuomet ir „Pfizer“ negali tiekti komponentų šiai šaliai, tačiau iki galo nėra aišku, ar kalbama apie realiai įvykusį konkretų prekybos sustabdymą, ar tai tik pavyzdys, pateiktas siekiant pademonstruoti, kodėl panašios situacijos kelia sunkumų. Be to, A. Bourla šioje replikoje nepatvirtino, kad „Pfizer“ sukurtoje vakcinoje būtų nanodalelių, o, atvirkščiai, užsiminė apie nanodalelių eksportą.

Bet kokiu atveju, net jeigu būtų kalbama apie vakcinose esančias nanodaleles, tai nereikštų sąmokslo teorijų kūrėjų fantazijų patvirtinimo, nes terminas „nano“ tėra mato vienetas, nurodantis dalelių dydį. Žodis „nanodalelės“ reiškia labai mažas daleles, kurių dydis siekia nuo 1 iki 100 nanometrų.

„Pfizer“ sukurtos vakcinos nuo COVID-19 informaciniame lapelyje nurodoma, kad vakcina yra įterpta į lipidines nanodaleles. Tai – labai mažyčiai lipidų lašeliai, kurie atlieka nešėjo funkciją ir perneša vakcinos komponentus, kadangi, skirtingai nei riebalai, lipidai nėra tirpūs vandenyje ir šiai užduočiai puikiai tinkami.