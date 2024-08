Ar Pasaulio ekonomikos forumas paskelbė tarptautinę paukščių gripo pandemiją?

Pastarųjų metų įvykiai, kai H5N1 virusu užsikrečia vis daugiau gyvūnų rūšių, pavyzdžiui, šių metų kovą užfiksuotas pirmas užsikrėtusio ožiuko ir melžiamos karvės atvejis, verčia šalis susimąstyti dėl vakcinos kūrimo. Be to, per šiuos metus, kaip praneša, Jungtinių Amerikos Valstijų Ligų kontrolės centras, JAV užfiksuoti ir keli žmonių susirgimo atvejai (čia ir čia).