Ar koronavirusas naudotas kaip biologinis ginklas, o jo vakciną „Pfizer“ patentavo dar 1990 metais?

Autorių kolektyvas. „Origin and evolution of SARS-CoV-2“ . 2023 m. vasario 16 d.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases. „Coronaviruses“ .

Lozano, Juan A. „Who is Alex Jones? The conspiracist and dietary supplement salesman built an empire over decades“. 2024 m. birželio 15 d.