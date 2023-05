Teiginiai

Kanadoje legaliai ir atvirai pradėta prekiauti sunkiais narkotikais.

Verdiktas

Melas. Nelegaliai mobilią narkotikų parduotuvę Vankuveryje atidaręs vyras buvo suimtas. Kanadoje sunkieji narkotikai nėra legalizuoti, be to, jais neleidžiama prekiauti. Vienoje Kanados provincijoje 3 metus vyks tyrimas, kurio metu suaugusieji galės turėti iki 2,5 g narkotinių medžiagų savo reikmėms ir už tai nebus baudžiami, vietoje to jiems bus pasiūlytos sveikatos paslaugos, tačiau net ir šioje provincijoje prekyba narkotikais ar jų turėjimas mokyklose, vaikų priežiūros įstaigose ir oro uostuose išliks nelegaliais veiksmais.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame vyras nufilmuotas prekiaujantis narkotikais. Įrašo pradžioje parodoma iškaba su narkotikų parduotuvės logotipu ir kainoraščiu, kuriame nurodyta, kiek kainuoja įsigyti tokių narkotinių medžiagų kaip kokainas, krekas, heroinas ar metamfetaminas. Toliau matoma kaip narkotikų prekeivis užeina į parduotuvę ir per skaidraus stiklo vitriną bendrauja su klientu.

Įrašu pasidalinę žmonės tvirtina esą Kanadoje dabar leidžiama legaliai prekiauti sunkiaisiais narkotikais, o vyras nufilmuotas būtent ten. „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad šiame teiginyje teisinga tik viena detalė, vaizdo įrašas tikrai buvo nufilmuotas Kanadoje.

Klaidinanti žinutė © Stopkadras

Anksčiau šį mėnesį Vankuverio mieste, Kanadoje, policijos pareigūnai sulaikė nelegaliai mobiliojoje parduotuvėje narkotikais prekiavusį 51 m. Jerry Martiną. Kaip pranešė vietos žiniasklaida, vyras ketino prekiauti nedideliais narkotinių medžiagų kiekiais – iki 2,5 g ir už šį veiksmą tikėjosi būti suimtas policijos pareigūnų. Mobilioji narkotikų parduotuvė mieste veikė tik vieną dieną – gegužės 3 d. – iki jos savininkas buvo sulaikytas.

J. Martinas žurnalistams prasitarė, kad ketina skųsti savo suėmimą teisme ir siekti, kad nedideliais narkotinių medžiagų kiekiais būtų leista prekiauti laisvai, nes tokiu būdu jas vartojantys asmenys apsaugomi nuo užterštų medžiagų.

Praeitą mėnesį „Melo detektorius“ jau rašė apie pasklidusius gandus esą Kanadoje bet kokio amžiaus asmenys galės nebaudžiami vartoti net sunkiuosius narkotikus, jie pasirodė esą melagingi (ČIA). Klaidingas žinutes greičiausiai įkvėpė vienoje Kanados provincijoje nuo šių metų sausio 31 d. prasidėjęs tyrimas. Kol jis vyks 3 metus Britų Kolumbijoje suaugusiems bus leidžiama turėti iki 2,5 g stipriųjų narkotikų, tokių kaip kokainas ir heroinas, taip pat metamfetaminas, fentanilis ir morfinas. Jų turintys žmones už tai nesulauks bausmės, o medžiagos iš jų nebus konfiskuotos. Vietoje to jiems bus pasiūlyta informacija apie galimas sveikatos ir socialines paslaugas.

Svarbu tai, kad net ir šioje provincijoje vykstant eksperimentui nėra leidžiama prekiauti narkotinėmis medžiagomis, nuo bausmės išsisuks tik savo reikmėms jų turintys asmenys.