Melas. NATO koncentruojasi į gynybą ir atgrasymą, o ne puolimą. Be to, Bulgarijoje per pasirengimą paminėti šios šalies įstojimo į NATO 20-ąsias metines įvykusi lėktuvo katastrofa tikrai nėra susijusi su tuo, kad Bulgarija yra Aljanso narė, tuo metu pilotai nevykdė jokių karinių užduočių.