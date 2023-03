Teiginiai



Įraše cituojamos Australijos senatoriaus mintys, kur jis teigia, nerado mokslininko, kuris „būtų pateikęs empiriniais moksliniais įrodymais pagrįstų logiškų mokslinių argumentų, rodančių, kad mums apskritai yra dėl ko nerimauti“. Ir kartu siūlo eksperimentą, kuris neva įrodo, kad anglies dioksidas yra būtinas gyvybei, kad žmonės nedaro įtakos anglies dioksido kiekiams ir nėra tiesioginių įrodymų, kad šios dujos keičia klimatą (ČIA).



Verdiktas



Melas ir nepagrįsti teiginiai. Antropogeninė (tai yra, žmogaus veiklos) sukelta klimato kaita yra mokslinis faktas, įrodytas daugybe tyrimų ir duomenų. Taip pat daugybė mokslinių tyrimų nustatė, kad anglies dvideginio padidėjimas atmosferoje pakeitė ir toliau keičia klimatą.



Melo detektoriaus komentaras



Kvinslando (Australija) senatoriaus M. Roberts teiginiai yra klaidingi ir nepaiso per dešimtmečius sukauptų įrodymų ir vykdomų tyrimų, įskaitant empirinius planetos paviršiaus ir vandenyno temperatūros stebėjimus, kurie nuolat vykdomi visoje Žemėje.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

„Egzistuoja visa klimato mokslo sritis, kurios tikslas – nustatyti pastebėtus klimato pokyčius, kurie būtų neįprasti arba neįmanomi vien dėl natūralaus kintamumo, ir įvertinti, kiek didesnė jų tikimybė dėl šiltnamio efekto efektą sukeliančių dujų“, – reguodamas į senatoriaus žodžius AAP yra sakęs profesorius Steve Sherwood iš UNSW Sidnėjaus Klimato kaitos tyrimų centro.

Jis pridūrė, kad nuo nuo XIX a. šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija didėjo būtent dėl žmogaus veiklos – jei konkrečiau, dėl iškastinio kuro deginimo, dėl to abejonių mokslininkams nėra.

Du trečdalius pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir beveik 90 procentų viso anglies dioksido emisijų, išsiskiriama deginant iškastinį kurą – anglį, naftą ir dujas.

Tiesa, kad šiltnamio efekto (kurį sukelia tam tikrų dujų sankaupos atmosferoje, pavyzdžiui – anglies dvideginio, metano) reikia, norint palaikyti gyvybei Žemėje tinkamą temperatūrą, tačiau dabar bėda yra ta, kad dėl žmogaus veiklos tų dujų yra per daug.

Šiuo Žemės atmosferoje yra daugiau anglies dioksido nei bet kada buvo per pastaruosius 2 milijonus metų. Antropogeninė, tai yra, žmogaus veiklos sukelta, klimato kaita yra mokslinis faktas, patvirtintas daugelio mokslinių tyrimų.

Kai atmosferoje daugeja šių dujų, vis daugiau Saulės šilumos lieka atmosferoje, todėl klimatas greitėjančiai šyla. Dėl besikeičiančio klimato tirpsta ledynai, nyksta planetos bioįvairovė ir kt. Todėl mokslininkai ragina kuo greičiau imtis veiksmų, mažinti iškastinio kuro deginimą planetoje, kol prasidėjusius ir greitėjančius pokyčius galime sustabdyti.

Be to, svarbu pabrėžti, kad M. Roberts yra gerai žinomas mokslu pagrįstos klimato kaitos neigėjas, ne kartą patekęs į tarptautinių faktų tikrintojų akiratį dėl skleidžiamos melagingos informacijos apie klimatą (žr. Šaltiniai). Net paprašytas senatorius savo išsakomiems teiginiams nepateikia įrodymų. Taigi teigia, kad klimato krizė yra nepagrįsta, tačiau to negali įrodyti. Jis taip pat nėra mokslininkas, neatliko nei vieno klimato tyrimo ir neatstovauja mokslininkų bendruomenės. Todėl jo pasisakymus rekomenduojame vertinti itin kritiškai.