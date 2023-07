Teiginiai



Holivudo aktorius Elijah Woodas pasiūlė Zelenskiui kliniką dėl priklausomybės nuo narkotikų gydymo.



Verdiktas



Melas. Aktorius E. Woodas niekada viešai neišreiškė kritikos Ukrainos prezidentui. Minėtas įrašas buvo išplatintas iš netikros „Instagram“ paskyros. Aktorius apskritai neturi viešos šio socialinio tinklo paskyros.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose paviešintas 44 sekundžių trukmės vaizdo įrašas, kuriame neva kalba Holivudo aktorius Elijah Woodas. Jame girdėti tokios atskiros frazės (aut. past., – pateikiame įrašo vertimą iš anglų į lietuvių kalbą): „Vladimirai, sveikas, čia Elijah. Tikiuosi, tai pasieks tave laimingą, sveiką ir gerai besijaučiantį.“; „Tu turi rimtų problemų su narkotikais ir alkoholiu, taigi tiesiog noriu įsitikinti, kad gauni pagalbą.“; „Mes visi dėl to kenčiame, žinoma, taigi, tiesiog tikiuosi, kad rūpiniesi savimi, rūpiniesi savo sveikata.“; „Jei tau reikia pagalbos, yra žmonių, kurie tau padėtų.“; „Tau reikia pagalbos, tikiuosi, kad gausi tau reikalingą pagalbą. Gerai. Daug meilės, Vladimirai, viso“.

Vienoje lietuviškoje „Facebook“ paskyroje įkeltas tik minėto vaizdo įrašo stopkadras su prierašu, kad juo neleidžiama dalintis dėl cenzūros ir atpasakotu įraše girdimu tekstu.

Klaidinančios žinutės © Ekrano nuotr.

Tiesa ta, kad šio įrašo aktorius niekada neplatino, kaip ir nesakė jame minėtų žodžių. Apie tai, kad įrašas buvo specialiai sukurtas, siekiant skleisti Kremliaus propagandą, liudija keli faktai:

1. Akivaizdu, kad vaizdo įrašas buvo sumontuotas iš atskirų siužetų. Jų galima suskaičiuoti bent 6. Įraše sakomas tekstas nėra sklandus;

2. Įraše kreipiamasi į „Vladimirą“, o Ukrainos prezidento vardas yra Volodymyras;

3. Įrašas sukurtas taip, jog atrodytų kaip tipiškas „Instagram“ platformos siužetas su šiai platformai būdingais užrašais, tačiau aktorius E. Woodas neturi viešos „Instagram“ paskyros, o ant siužeto nurodyta anketa „elijah.wood.kingring“, nors ir egzistuoja, neturi nė vieno sekėjo. Be to, iš jos nebuvo pasidalinta nė vienu viešu pranešimu, įskaitant ir šį;

4. Nė viena oficiali aktoriaus paskyra nepasidalino šiuo siužetu. Jį platino tik Rusijai palankūs informacijos šaltiniai;

5. Prancūzijos faktų tikrintojai „The Observers“ susisiekė su aktoriaus atstove JoAnne Colonna, kuri patvirtino, jog E. Woodas neturi „Instagram“ paskyros;

6. Kai kurie „Twitter“ vartotojai ir „BBC Verify“ faktų tikrintojai, „TikTok“ paskyroje paneigę vaizdo įrašo autentiškumą, nurodė, kad įrašas galėjo būti sukurtas pasinaudojus interneto svetaine „Cameo“, kur už 340 JAV dolerių galima užsisakyti personalizuotą E. Woodo vaizdo žinutę. Interneto svetainė pateikia ilgą įžymių sąrašą, kurių žinutes siūloma užsisakyti už mokestį (čia).

Į Kremliaus propagandos spąstus praėjus kelioms dienoms po to, kai socialiniuose tinkluose išplatintas E. Woodo kreipimasis, pakliuvo ir boksininkas Mike‘as Tysonas. Rusiją palaikančios paskyros ir interneto svetainės išplatino 12 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, kuriame nufilmuotas boksininkas. Įrašo garso takelis nutildytas, todėl neaišku, ką jame sako M. Tysonas. Ekrane pasirodo tik titrai, kuriuose teigiama, esą M. Tysonas taip pat išplatino viešą pareiškimą, kuriame ragina V. Zelenskį ieškoti pagalbos dėl priklausomybės nuo narkotikų. Šio įrašo taip pat nepaskelbė nė viena oficiali M. Tysono paskyra, be to, jame negirdima, ką iš tiesų sako žymus vyras. Nors įrašas pažymėtas „Reuters“ ženklu, internete nepavyko aptikti daugiau to paties siužeto kopijų, išskyrus tas, kuriomis pasidalino Kremliaus propagandą skleidžiantys portalai ir anketos.

Klaidinančios žinutės © Ekrano nuotr.

Paradoksalu tai, kad informacinei atakai pasitelktos įžymybės viešai išreiškė palaikymą Ukrainai kare su Rusija. Pavyzdžiui, E. Woodas tik prasidėjus Rusijos invazijai, 2022 m. vasario 25 d., savo „Twitter“ paskyroje pasidalino žinute: „Mano širdis yra su Ukraina ir jos žmonėmis“ (čia). Taip pat aktorius niekada viešai nekritikavo Ukrainos prezidento.

M. Tysonas taip pat viešai išreiškė palaikymą ukrainiečiams. 2022 m. birželį Ukrainos bokso federacija pasidalino trumpu vaizdo siužetu, kuriame boksininkas sako: „Čia Mike‘as Tysonas. Ukrainiečiai, aš su jumis.“ (čia).