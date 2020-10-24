Анонимы в социальных сетях сеют национальную рознь: коронавирус создали евреи

Авторы статьи заявляют (текст записи приводим без изменений, в оригинале – ред.):
1) ЦЫЦВИРУС, или КЕТЕРВИРУС (на иврите), или проще говоря КОРОНАВИРУС, был как видите в 1918 году, но уверен вы ничего об этом не знали.
Тогда «коронавирус» назывался «испанка» - ровно под такой же фальш-вывеской и ровно 100 лет назад по всему известному Миру погибло 65 миллионов человек.
Но как вы догадываетесь, убила 65 миллионов человек не «испанка», а последующая вакцинация как биологическое оружие и голод в виду глубокой остановки экономики!
Комментарий ru.Delfi.lt: Количество жертв было, скорее всего, существенно меньше. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федерального агентства министерства здравоохранения США – ред.), умерли около 50 миллионов человек. Для привлечения внимания читателей поста используются фотографии, сделанные во время эпидемии “испанского” гриппа в 1918 году.
Так, в своем отчете о влиянии “испанки” на экономику, эксперты из Массачусетского технологического института (MIT) и американского Центробанка (ФРС) отмечают, что эпидемия 1918 года сократила промышленное производство в США в среднем на 18%. Но если бы не карантин - тогда все было бы намного хуже, пришли к выводу американские ученые.
“Пандемии крайне вредоносны для экономики, – пишут экономисты американского Центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT). – Однако своевременные меры способны уменьшить их масштаб и тем самым смягчить последующий экономический кризис. Таким образом, карантинные меры не только сокращают смертность, но и приносят экономическую выгоду”.
В свою очередь, китайская экономика продолжает восстанавливаться после падения, вызванного пандемией коронавируса. В последнем квартале (с июля по сентябрь) рост экономики составил 4.9% по сравнению с данными за 2019 год, сообщает BBC.
Вальтер Шайдель, профессор классической истории в Стэнфордском университете, в своей статье утверждает, что глобальной экономической катастрофы в результате эпидемии “испанки” не было. Кстати, именно в этом нас и пытались убедить авторы поста в социальных сетях. По словам Шайделя, из-за эпидемии “испанки” в Соединённых Штатах промышленное производство резко сократилось, но за несколько месяцев восстановилось. Розничная торговля почти не пострадала, а количество банкротств предприятий не превышало обычных показателей. Согласно последнему эконометрическому анализу, пандемия 1918–1919 гг. сократила реальный ВВП и потребление США не более чем на 2 процента.
Керен Певзнер, известный автор учебников по ивриту, к которой мы обратились за консультацией, утверждает, что такого выражения на иврите как цыцвирус или кетервирус – не существует. На сегодняшний день в Израиле для названия коронавируса используются выражение «негиф акорона».
2) Как вы заметили история повторяется, поскольку ОНИ ничего нового не выдумывают, из века в век, делают всё тоже самое циклами – раз в 100 лет «пандемия», два раза в 100 лет Мировые воины, и каждое десятилетие «экономический кризис» - всё как по календарю, всё по расписанию! Всемирное Еврейство в 1918 году раздуло по всей известной Земле психо-вирус, через средства массовой дезинформации – запугали людей, у несчастных случилось психотическое расстройство «испанка головного мозга», и под эту дудку поголовно скотолюдей вакцинировали, что 65 миллионов человек были убиты. Это массовый геноцид и он повторяется 100 лет спустя.
Комментарий ru.Delfi.lt: Пост содержит множество безосновательных обвинений в адрес евреев, в частности в создании мирового заговора с целью захватить власть и при помощи вакцинирования уничтожить большую часть населения земного шара. Авторы сообщения опираются на так называемую «антисемитскую конспирология», в основе которой лежат Протоколы сионских мудрецов (подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира – ред.). Фактически авторы сообщения занимаются разжиганием национальной розни в отношении евреев.
Напоминаем, что подобные заявления привели к Холокосту, когда в результате преследования евреев на территориях, оккупированных Третьим Рейхом, было замучено по разным оценкам до 6 миллионов евреев. Также подобные заявления нарушают Конституцию Литвы, статья 25 которой гласит:
Статья 25 Конституции Литвы гласит:
* Человек имеет право на свои убеждения и свободное их выражение.
* Человеку не должны чиниться препятствия в поиске, получении и распространении информации и идей.
* Свобода выражать убеждения, получать и распространять информацию не может ограничиваться иначе, как только законом, если это необходимо для защиты здоровья, чести и достоинства, частной жизни, нравственности человека или конституционного строя.
* Свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилия и дискриминации, с клеветой и дезинформацией.
* Гражданин имеет право в установленном законом порядке получать имеющуюся о нем в государственных учреждениях информацию.
Не имеют ничего общего с реальностью и обвинения Билла Гейтса, американского филантропа и миллиардера, в создании вакцины от коронавируса с целью чипировать население Земли и затем его уничтожить.
Источники:
- Коронавирус: уроки “испанки” для тех, кто сегодня борется с распространением Covid-19
- History’s deadliest pandemics, from ancient Rome to modern America
- Уроки испанки: что ждет экономику после пандемии
- Карантин убьет бизнес и экономику: так ли это? Ответ известен уже 100 лет, со времен “испанки”
- Reassessing the Global Mortality Burden of the 1918 Influenza Pandemic
- “Испанка” не разрушила глобальную экономику. Чем отличается эпидемия коронавируса?
- Экономика Китая в условиях коронавируса показала рост в последнем квартале по сравнению с 2019-м
- Конституция Литвы
- Протоколы сионских мудрецов (подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира – ред.).
- Холокост – жертвы
- "Существование сумасшедших идей беспокоит". Билл Гейтс - о чипировании и вакцине против коронавируса
- Великая теория заговора: как Билл Гейтс стал главным злодеем пандемии
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