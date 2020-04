5G melagingai sieja su sunkiaisiais metalais kūne, siūlo gydytis detoksikacijos ir regeneracijos programomis

Socialiniuose tinkluose išplatintoje žinutėje teigiama, esą 5G ryšio antenos ir „Star-Link“ palydovai priverčia žmonių kūnuose esančius sunkiuosius metalus degti ir taip ardyti kūną. „Reikia kuo greičiau valytis nuo sunkiųjų metalų naudojant Detox ir ReGeneracijos programas, kurios ne tik išvalo nuo brudo, bet duoda tauriųjų elementų“, – ragina žinutės autorius Giedrius Litevka.

Prie jos taip pat pridedama trumpa dešimties minučių Dr. Thomas Cowan paskaita, kurioje jis visas nuo 1918 metų įvykusias pandemijas sieja su naujais elektromagnetinėmis bangomis veikiančiais išradimais.

Melaginga socialiniuose tinkluose išplatinta žinutė © Ekrano nuotr.

Tiek detoksikaciją ir vandens filtrus reklamuojančios žinutės, tiek prie jos pridėto vaizdo įrašo turinys yra klaidingas.

T. Cowan vaizdo įraše pateikiamas ne vienas melagingas teiginys. Be to, verta pažymėti, kad T. Cowan nėra niekaip susijęs su fizikos, elektromagnetinių laukų ar telekomunikacijų sritimi. Šis vyras – amerikiečių holistinės medicinos praktikas. Šiuo metu jis dirba su tam tikrais apribojimais po to, kai išaiškėjo, jog vienai krūties vėžiu sirgusiai pacientei T. Cowan pasiūlė niekur neregistruotų vaistų. Paaiškėjo ir tai, kad šios pacientės gydytojas niekada nebuvo apžiūrėjęs gyvai. T. Cowan savo kontroversiškas idėjas išleido keletoje knygų, kuriuose išsakoma ir kritika skiepams.

Kas nutiko 1918 metais? Visos pandemijos per pastaruosius 150 metų kilo žengus didelį žingsnį link žemės elektrifikacijos. Vėlų 1917 metų rudenį pasaulyje pradėjo veikti radijo bangos. Kas kartą, kai bet kokią biologinę sistemą veiki nauju elektromagnetiniu lauku, ją žudai, nuodiji.

Iš tiesų, pirmieji signalai radijo bangomis buvo paleisti anksčiau, nei nurodoma vaizdo įraše. 1895 metais italų išradėjas Guljermo Markoni pasiuntė ir gavo pirmą radijo signalą Italijos teritorijoje, o 1899 metais belaidžiu ryšiu jis pasiuntė signalą per Anglijos kanalą, o po dviejų metų sulaukė raidės „S“, paleistos iš Anglijos į Niufaundlandą (dabar Kanados teritorija). Tai buvo pirma sėkminga transatlantinė radijo telegrafo žinutė.

Tačiau iki tikrųjų radijo transliacijų tuo metu dar buvo likę laiko.

1915 metais pirmoji radijo kalba buvo transliuota per Niujorko miestą iki San Francisko ir per Atlanto vandenyną. 1927 metais komercinės radijo telefonijos paslaugos sujungė Šiaurės Ameriką ir Europą. 1917–1918 metai radijo istorijoje išsiskiria tik tuo, kad 1917 balandį JAV įsitraukė į Pirmąjį Pasaulinį karą ir prezidento įsakymu visos radijo stotys pradėtos naudoti karo laivybos tikslais. Tuo tarpu pirmoji komercinė radijo stotis pradėjo veikti tik 1920 metais.

1918 metų gripo pandemija, dar vadinama ispaniškuoju gripu, kilo paplitus naujai virusų padermei, prieš kurią žmonių imunitetas nesugebėjo atsilaikyti. Istorikai iki šiol nepriima vieningo sprendimo dėl viruso kilmės vietos.

„National Geographic“ rašė apie tai, kad istorikai rado duomenų, įrodančių, kad virusą į Europą galėjo atgabenti tūkstančiai darbininkų iš Kinijos. Pandemijos ir Pirmojo pasaulinio karo metu buvo sutarta į Prancūziją ir Angliją atgabenti 94 tūkst. darbininkų. Daugybė į Europą atvykusių darbininkų iš karto pateko į vietos ligonines dėl ūmių kvėpavimo takų sutrikimų.

Kita versija virusą kildina iš neprižiūrėtų kareivinių ir ypač blogos kareivių mitybos bei sanitarinių gyvenimo sąlygų Pirmojo pasaulinio karo metu.

<…> Kaip tai pateko iš Kanzaso į Pietų Afriką per dvi savaites, taigi, visas pasaulis patyrė panašius simptomus tuo pačiu metu nepaisant fakto, kad vienintelis transportas buvo arkliai ir valtys ir neįmanoma to paaiškinti.

Iš tiesų, 1918 metų gripo pandemijos paplitimą nėra sudėtinga paaiškinti. Pirmojo Pasaulinio karo metu vyko gana aktyvus tarpžemyninis judėjimas. Tūkstančiai darbininkų iš Kinijos buvo atgabenta į Europą, iš vieno taško į kitą buvo siunčiami Pirmajame Pasauliniame kare dalyvavę kariai.

Tada prasidėjo Antrasis Pasaulinis karas – kita pandemija, kai visame pasaulyje buvo paleisti radarai, apsupdami visą žemės rutulį radarų lauku.

Antrojo Pasaulinio karo metu pasaulyje nebuvo užfiksuota jokia pandemija. Ispaniškojo gripo pandemija baigėsi 1923 metais, o kita pandemija, pavadinta Azijos gripu, prasidėjo tik 1957 metais.

1968 m. buvo Honkongo gripas ir tai buvo pirmas kartas, kai žemė turėjo Van Aleno radiacijos žiedą, kuris integruoja kosminius laukus iš saulės, iš žemės, mėnulio, Jupiterio ir t.t. Integruoja tai ir paskirsto gyviems organizmams visoje žemėje. Ir mes patalpiname palydovus, išskiriančius radioaktyvius dažnius, Van Aleno žiede ir per šešis mėnesius turėjome naują virusinę pandemiją.

Apie pirmą kartą, kai žemė turėjo Van Aleno radiacijos žiedą kalbėti būtų netikslu, nes nėra duomenų, kada galėjo susiformuoti Van Aleno žiedais pavadintas elektros krūviu įkrautų dalelių sluoksnis, juosiantis žemę. Manoma, kad dauguma žiedus suformavusių dalelių ateina iš saulės vėjo.

Panašius Van Aleno žiedus turi ir kitos planetos – Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas.

Van Aleno žiedai pirmą kartą buvo atrasti 1958 metais.

1918 m. Bostono epideminių ligų departamentas nusprendė ištirti šio dalyko užkrečiamumą. Norite tikėkite, norite ne, bet jie surinko daug žmonių, sergančių gripu, paėmė išskyrų iš jų nosių ir suleido jas sveikiems žmonėms, nesirgusiems gripu. Jiems nė karto nepavyko užkrėsti sveiko žmogaus. Jie tai kartojo daug kartų, bet jiems nepavyko pademonstruoti užkrečiamumo.

„CBC“ faktų tikrintojai paneigė šį T. Cowan teiginį, tvirtindami, kad gripo pandemijos metu visame pasaulyje buvo puikiai žinoma, kad jį sukėlė virusas, o informacija apie Bostone vykdytus kontroversiškus eksperimentus randama tik paties T. Cowan tinklalapyje.

Mums pavyko rasti daugiau informacijos apie panašius į T. Cowan minimus eksperimentus, tik jie, įvairių knygų duomenimis, pateikė visai priešingas T. Cowan teiginiams išvadas.

Amerikiečių žurnalistės Gina Kolata, „New York Times“ rašančios mokslo ir medicinos temomis, knygoje „Flu: The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus That Caused It“ (liet. „Gripas: Didžiosios 1918 metų gripo pandemijos istorija ir ją nulėmusio viruso paieškos“) rašoma apie keistus Bostone ir San Franciske vykdytus eksperimentus, kai sveikiems savanoriams buvo perduodamas gripas.

Panašūs eksperimentai vyko ir kitur. Pavyzdžiui, Japonijoje trys gydytojai, T. Yamanouchi, K. Skakami ir S. Iwashima, siekė įsitikinti, ar gripą sukelia virusas, ar bakterija. 1918–1919 metais vykdytų eksperimentų metu į šešių sveikų savanorių, tarp kurių buvo ir gydytojai bei seselės, nosis ir gerkles buvo įlašinta susirgusių gripu žmonių kraujo, kuris prieš tai buvo išfiltruotas nuo bakterijų.

Į keturių sveikų savanorių odą buvo suleistos filtruotos sergančiųjų gleivės. Į dar keturių sveikų žmonių odą buvo suleistas filtruotas susirgusiųjų kraujas.

Šie mokslininkai bandė perduoti gripą ir per bakterijas, patalpindami į sveikų savanorių nosis ir gerkles susirgusiųjų gleivėse rastas bakterijas.

Eksperimentų rezultatai buvo tokie, kokių ir tikėjosi mokslininkai – savanoriai, kuriems buvo sulašintas filtruotas susirgusiųjų kraujas ir gleivės užsikrėtė gripu, o kontaktą su bakterijomis turėję liko sveiki.

Taigi, viruso užkrečiamumas buvo įrodytas, tačiau eksperimentuojant padaryta daug klaidų – buvo suabejota, ar filtravimo procedūra apskritai galėjo būti veiksminga, be to, nebuvo žinoma, ar sveikieji savanoriai iš tiesų buvo sveiki, taigi, galiausiai eksperimento rezultatus nuspręsta anuliuoti.

Ta pati informacija patiekiama ne tik G. Kolata knygoje, bet ir kituose veikaluose, pavyzdžiui, Alfred W. Crosby „America's Forgotten Pandemic– The Influenza of 1918“ (liet. „Pamirštoji Amerikos pandemija – 1918 gripas“).

Neteisingų teiginių apstu ne tik T. Cowan vaizdo įraše, bet ir virš jo pateikdame G. Litevkos komentare.

Dabar kai įjunginėja 5G antenas ir paleidinėja Star-Link palydovus kūnuose esantys sunkieji metalai pradeda degti ir taip ardyti kūną. Reikia kuo greičiau valytis nuo sunkiųjų metalų naudojant Detox ir ReGeneracijos programas kurios ne tik išvalo nuo brudo bet duoda tauriųjų elementų.

Nėra jokių mokslinių tyrimų, rodančių, kad žmogaus kūne susikaupę metalai dėl kokių nors priežasčių galėtų degti ir taip ardyti kūną. „Melo detektorius“ jau rašė apie tai, kad nejonizuojanti spinduliuotė nepažeidžia ląstelių ir jų ryšių ir neveikia taip, kaip jonizuojanti spinduliuotė.

Galimybė apvalyti savo organizmą pasitelkiant detoksikaciją yra mitas. „The Guardian“ publikuotame straipsnyje detoksikacija įvardijama kaip apgaulė, kurią pasitelkdami pseudo-gydytojai stengiasi parduoti įvairius preparatus. Straipsnyje pateikiamas papildų medicinos profesoriaus Exeterio Universitete Edzardo Ernsto komentaras.

Profesoriaus teigimu, yra tik du detoksikacijos būdai – vienas yra gerbtinas, o kitas – ne. Jei detoksikacijos terminu turima omenyje medicininis žmonių, turinčių priklausomybių, gydymas, tuomet viskas gerai, bet jeigu šiuo terminu siekiama parduoti neva nuo toksinų kūną išlaisvinančius papildus – greičiausiai patiklumu bando pasinaudoti sukčiai ir šarlatanai.

„Sveikas kūnas turi inkstus, kepenis, odą, netgi plaučius, kurie veikia detoksikacijos režimu mums bekalbant. Nėra jokio kito kelio – tikrai ne per detoksikacijos programas – priversti tai, kas sveikame kūne puikiai veikia, veikti dar geriau“, – portalui komentavo gydytojas.

Tokia pati pozicija buvo pakartota ir kituose portaluose, tokiuose kaip‚ vice.com ar Harvardo medicinos mokyklos portale.