Internete platinamas nuotraukų koliažas, kurį sudaro dvi Ukrainos parlamento narės K. Rudik fotografijos. Kairėje koliažo pusėje politikė stovi su automatu rankoje, o apačioje matyti užrašas rusų kalba [čia ir toliau pateikiame užrašų vertimą į lietuvių kalbą – aut. past.]: „Kai gražiai „piariniesi“ su automatu“. Dešinėje politikė užfiksuota traukinių stotyje su dviem lagaminais ir kuprine, o apačioje pridėtas užrašas: „Kai pakviečia į realius kovinius veiksmus“.

Nuotrauka pasidalinęs socialinių tinklų vartotojas papildė, kad „Kira Rudik, sakiusi, kad kovos iki paskutinio šovinio, buvo pastebėta Varšuvos traukinių stotyje su lagaminais“. Tokiu būdu bandoma įteigti, esą parlamentarė nutarė pabėgti iš Ukrainos, tačiau šie spėjimai ir manipuliacijos – klaidingi.

Ukrainos parlamento narė K. Rudik žiniasklaidos dėmesį patraukė po to, kai jos nuotrauka su šautuvu rankose, daryta pirmosiomis Rusijos Ukrainoje pradėjo karo dienomis, išplito socialiniuose tinkluose.

Vasario 25 d. „Twitter“ žinutėje politikė rašė: „Aš mokausi naudoti kalašnikovą ir ruošiuosi nešiotis ginklus. Tai skamba siurrealistiškai, nes vos prieš kelias dienas tokia mintis man niekada nebūtų šovusi į galvą. Mūsų moterys saugos mūsų žemę taip pat, kaip ir mūsų vyrai. Pirmyn, Ukraina!“

Žurnalistų kalbinta politikė pakiliai kalbėjo apie tėvynės gynybą ir likimą Ukrainoje iki pat galo.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy