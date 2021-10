„Kada tai bus sustabdyta. Man tai yra nesuvokiama. Tai yra genocidas. Tautos genocidas. Niekaip kitaip nepavadinsi to“, – tokią frazę galima išgirsti įraše, kuriame nufilmuotas SEL lyderis Egidijus Dragūnas.

Įrašu spalio 18 d. pasidalinę skiepų priešininkai komentaruose pridūrė: „Genocidas vyksta legalus ir žmonės dar dauguma miega .... Atsibuskit“.

Siekiant manipuliuoti žiūrovais, panaudotas 2018 m. vaizdo įrašas © Ekrano nuotr.

Tiesa ta, kad nei su pandemija, nei vakcinomis ar apskritai šiuo metu pasaulyje ar Lietuvoje vykstančiais įvykiai vaizdo įrašas nėra susijęs, nes jis nufilmuotas gerokai anksčiau – 2018 m. vasario mėnesį.

Įraše E. Dragūnas piktinasi ne dėl dabartinės situacijos, o dėl teismo jam paskirtos 1000 eurų baudos už nesustabdytas savavališkas statybas. Apie tai plačiau buvo rašoma portale „Delfi“.

Straipsnyje taip pat pasidalinta minėtu, antram gyvenimui šių dienų kontekste bandytu prikelti, vaizdo įrašu.

Jame E. Dragūnas pasako tokius žodžius: „Mes visi esame įkaitai tokių įstatymų ir baudų, kad kažkas gali per kraują, per prakaitą uždirbtinėti per mėnesį tą minimumą, tuos 300 eurų, o čia gali skirti baudą už vieną dieną, o gal ateis laikas ir už minutę, kada tai bus sustabdyta, man tai nesuvokiama, tai – tautos genocidas“.

Išvados

Socialiniuose tinkluose pasidalintas E. Dragūno vaizdo įrašas, kuriame atlikėjas kalba apie tautos genocidą, nėra susijęs su šių dienų aktualijomis, koronavirusu, pandemija ar vakcinacija. Tokiais žodžiais 2018 m. atlikėjas piktinosi dėl jam teismo paskirtos baudos.