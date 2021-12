„Facebook“ socialiniame tinkle prieš skiepus nusistatę asmenys puolė dalintis Australijos premjero nuotrauka, kurioje užfiksuota, kaip vyras skiepijasi sustiprinamąja vakcinos nuo COVID-19 doze. Šalia originalios nuotraukos pateikiamas išdidintas adatos vaizdas. Jo socialinių tinklų dalyviams pakako, kad įtikėtų, esą skiepijant nuo adatos net nebuvo nuimtas apsauginis kamštelis, todėl procedūra neabejotinai yra suvaidinta. Tačiau tai – netiesa.

Melagienomis įtikėjusius asmenis greičiausiai suklaidino prie švirkšto matoma oranžinė dalis, kurią jie palaikė apsauginiu adatos įdėklu, kai iš tiesų tai tėra standartinis antgalis, kuriuo adata pritvirtinama prie švirkšto.

Panašių švirkštų ir adatų pavyzdžius galima rasti kartu su JAV ligų kontrolės ir prevencijos centru sudarytame gaminių, skirtų COVID-19 vakcinoms administruoti ir jų priedų, žinyne.

Panašaus tipo detalesnių švirkštų ir adatų atvaizdų taip pat galima rasti čia. Fotografijose parodoma, kaip atrodo adata su apsauginiu antgaliu ir kaip – be jo.

Remiantis šia informacija galima teigti, kad socialiniuose tinkluose pasirodę gandai, esą Vakarų Australijos premjeras tik suvaidino pasiskiepijimą, yra nepagrįsti.

Markas McGowanas žinomas dėl aktyvaus raginimo sustiprinti imunitetą trečiąja vakcinos nuo COVID-19 doze, o Vakarų Australija tapo pirmąja valstija šalyje, įvedusia būtiną skiepijimąsi trečiąja doze visiems darbuotojams.

I just rolled up for WA again, as it was time to get my third dose.