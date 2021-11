Minėtas portale „LRytas“ patalpintas straipsnis yra naujienų agentūros „Elta“ išplatintas pranešimas. Panašia žinute lapkričio 12 d. pasidalino ir kiti Lietuvos naujienų portalai – „LRT“ bei „Klaipėda“.

Straipsnyje apibendrinama lapkričio 10 d. PSO vadovo Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso Ženevoje pasakyta kalba, kurioje jis atkreipė dėmesį į solidarumo stoką, skiepijant pasaulio gyventojus nuo COVID-19.

PSO vadovas pasiturinčių šalių iniciatyvas skiepyti pastiprinančiąja doze sveikus suaugusius ir vaikus iš tiesų pavadino skandalu, tačiau ne todėl, kad palaikytų prieš skiepus nusiteikusių asmenų idėjas, o todėl, kad pabrėžtų, jog pirmiausia reikia užtikrinti, kad kuo daugiau pasaulio gyventojų sulauktų bent pirmos vakcinos dozės.

Šios kalbos ištraukomis T. Adhanomas Ghebreyesusas lapkričio 13 d. pasidalino savo „Twitter“ paskyroje. Pateikiame vaizdo įraše girdimų frazių vertimą į lietuvių kalbą:

„Kiekvieną dieną pasaulyje suleidžiama daugiau pastiprinančiųjų vakcinos dozių, nei pirmųjų dozių nepasiturinčiose šalyse. Tai yra skandalas, kurį būtina sustabdyti dabar. Nėra jokios prasmės skirti pastiprinančiąsias dozes sveikiems suaugusiesiems ar skiepyti vaikus, kai sveikatos sektoriaus darbuotojai ar vyresni asmenys bei kiti į padidintos rizikos grupę patenkantys asmenys visame pasaulyje vis dar laukia savo pirmosios dozės. Išimtis, kaip mes jau sakėme, yra žmonės, turintys imuninės sistemos sutrikimų. Šalys, pasiekusios aukščiausią paskiepytų gyventojų skaičių, ir toliau kaupia vakcinų atsargas, tuo tarpu nepasiturinčios šalys laukia. Tam, kad būtų pasiektas PSO iškeltas tikslas paskiepyti 40 proc. visų pasaulio šalių gyventojų iki metų galo mums reikia papildomų 550 mln. vakcinos dozių – tiek pagaminti užtrunka maždaug 10 dienų.“

Every day, there are 6 times more boosters administered globally than primary #COVID19 vaccine doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. https://t.co/6in6FNlmBD #VaccinEquity pic.twitter.com/YDt8mVocZC