Vaizdo įraše, kuriuo pasidalino socialinių tinklų vartotojai, rodomos futbolo rungtynės. Vienas žaidėjas spiria kamuolį ir nepraėjus nei sekundei susmunka aikštelėje. Kelias sekundes prabuvęs ant žemės, žaidėjas galiausiai atsikelia, kamera rodo, kaip vyras, viena ranka laikydamasis už krūtinės išeina iš aikštelės, bet netrukus ir vėl nualpsta.

Skiepų priešininkai tokius vaizdus akimirksniu susiejo su vakcinos nuo COVID-19 poveikiu, tačiau tai nėra tiesa – šios rungtynės buvo nufilmuotos dar iki atsirandant skiepams nuo ligos.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Atlikus paiešką „InVid We Verify“ įrankiu pavyko rasti to paties įrašo kopijų įvairiose sporto tematikos „Youtube“ paskyrose paviešintų 2019 metų rugpjūčio 23 d. (čia ir čia). Aprašymuose nurodoma, kad nualpęs žaidėjas yra sirų futbolininkas Mahmoud Al-Mawas. Žaidėjas nualpo po to, kai įmušė du įvarčius Kvataro lygos rungtynėse prieš Al-Rayyan klubą, vykusias tą pačią dieną, kai pasirodė jų įrašas „Youtube“ paskyrose.

Kitą dieną Sirijos naujienų portale „Enab Baladi“ pasirodė straipsnis, kurioje aptartos minėtos rungtynės bei paminimas futbolininko nualpimo momentas. Kaip žurnalistams patvirtino pats futbolininkas, sušlubavusiai sveikatai įtaką padarė sumažėjęs druskų kiekis.

Išvados

Futbolininkas Mahmoud Al-Mawas, rodomas vaizdo įraše, rungtynių metu nualpo ne dėl COVID-19 vakcinų kaltės. Šis įvykis nufilmuotas 2019 metų rugpjūtį, kai vakcinos dar nebuvo išrastos. Kaip sakė pats futbolininkas, jo alpulį sukėlė kritęs druskų organizme kiekis.