Teiginiai

Nuotraukoje matomos vyro kojos būklė susieta su COVID-19 vakcinos poveikiu (žinutėje pateikiama žaizdotos kojos nuotrauka, kuri gali šokiruoti jautresnius skaitytojus ČIA – RED.).

Verdiktas

Be papildomo konteksto tokie teiginiai gali klaidinti, nes perša mintį, kad sudėtingą vyro kojos būklę sukėlė COVID-19 vakcina. Iš tiesų tas pats Japonijos pilietis aktyviai dalinosi informacija apie savo sveikatą socialiniuose tinkluose, samprotaudamas, kas galėjo sukelti odos problemas. Šiose žinutėse nurodoma, kad įvairūs negalavimai jį kankina jau daugiau nei 10 metų, vyras skundžiasi hormoninės sistemos veiklos sutrikimais, serga lėtine liga, nuolat karščiuoja ir jaučia nuovargį. Jo teigimu, greičiausiai odos problemas sukėlė retas odos sutrikimas Pyoderma gangrenosum. Šį sutrikimą itin retais atvejais gali sukelti COVID-19 liga, o pasaulinėje vakcinos šalutinių poveikių sistemoje užregistruoti keli atvejai, kai tokia būklė pasireiškė po skiepo, tačiau Pyoderma gangrenosum gali sukelti ir daugybė kitų veiksnių, dažniausiai ji siejama su imuninės sistemos sutrikimais, o kiti turimi sveikatos nusiskundimai ar odos ligų istorija dar padidina tikimybę jai išsivystyti, todėl be aiškios gydytojų išvados negalima sieti negalavimo su vakcinos poveikiu.

Melo detektoriaus komentaras

Žaizdomis nusėtos vyro kojos nuotrauka sulaukė audringos skiepų priešininkų reakcijos. Vienas ja pasidalinęs socialinių tinklų vartotojas šalia paliko ironišką prierašą: „Nuotraukoje Japonijos pilietis praėjus 6 mėnesiams po v@kcinacijos. Kaip teigia mokslas: „gerai, kad žmogus pasiskiepijo, priešingu atveju būtų netekęs abiejų kojų!““. Vartotojas taip pat piktinosi, kad varžoma žodžio laisvė, o informacija apie šalutinius skiepų poveikius yra slepiama.

„Melo detektoriui“ pavyko aptikti vyro, kurio koja matoma nuotraukoje, „Twitter“ socialinio tinklo paskyrą ir išsiaiškinti daugiau informacijos apie jo sveikatos būklę.

„Twitter“ vartotojas @E25714 savo paskyroje nuo šių metų sausio mėnesio reguliariai dalinosi žinutėmis apie savo sveikatą, pridėdamas ir gydytojo išrašus japonų kalba. Sausio 8 d. jis publikavo žinutę, kurioje nufotografuota žaizdomis nusėta koja, tai – ta pati nuotrauka, kuria vėliau dalinosi ir socialinių tinklų vartotojai. Šalia nuotraukos paliktas vyro komentaras: „Aš labai karščiuoju ir man skauda odą 💦 Atsiprašau už šokiruojantį vaizdą. Po trečiosios vakcinos nuo koronaviruso praėjo maždaug pusė metų, bet, pasak dermatologo ir slaugytojos, tai gali būti susiję su šalutiniu poveikiu. Nežinomas karščiavimas, bloga savijauta, galvos skausmas ir t. t. tęsiasi jau ilgą laiką.“ (ČIA). Svarbu pabrėžti, kad šioje žinutėje vyras nepasidalino jokiu gydytojo išrašu, kuris nurodytų, kad jo odos būklę iš tiesų sukėlė vakcina, tačiau socialinių tinklų vartotojams užteko ir tokio liudijimo.

Vasario 16 d. tas pats asmuo pasidalino platesniu savo sveikatos būklės aprašymu, kurį vėliau pakėlė savo anketoje ir ši žinutė užsukus į jo anketą šiuo metu matoma pati pirma. Joje vartotojas prisistato esantis 23 m. geležinkelių entuziastas, kenčiantis nuo kelių hormoninių sveikatos sutrikimų – hipopituitarizmo – reto susirgimo, kuomet hipofizė nebegamina ar gamina per mažai vieno ar daugiau joje gaminamų hormonų – taip pat skydliaukės sutrikimų. Vyras prisipažįsta, kad jį jau 10 metų kankina 10 metų galvos skausmas, nuovargis ir sąnarių skausmas, o dėl lėtinės ligos jis priverstas kiekvieną vakarą susileisti augimo hormono injekciją (ČIA).

Vasario 26 d. vyras publikavo net kelias žinutes iš eilės, pasakodamas apie nusivylimą gydytojais, chronišką nuovargį ir nežinomos kilmės karščiavimą, tačiau šį kartą jis užsimena, kad tokie negalavimai tęsiasi ne nuo pasiskiepijimo datos, o jau dešimtmetį. Taip pat paminima dermatologo išvada, kai šis išreiškė abejonę, ar pacientas pats savęs nežaloja, nes simptomai pasirodė tik ant vienos kojos (ČIA).

Vasario 27 d. tas pats asmuo publikavo savo galvos nuotrauką, kurioje matomas aiškus odos paraugimas, pridurdamas, kad nuotrauka buvo daryta 2021 m. (ČIA), o balandžio 12 d. žinutėje dar kartą pakartojo svarstantis, ar tikrai egzemą ant kojų ir rankų odos galėjo sukelti vakcina, nes kiti simptomai, tokie kaip nežinomos kilmės karščiavimas, chroniškas nuovargis ir bloga savijauta jį kankina jau 10 metų, gerokai seniau nei prasidėjo COVID-19 pandemija (ČIA).

Balandžio 15 d. publikuotoje žinutėje, kaip ir keliose kitose, tas pats asmuo nurodo įtariantis, kad odos simptomus jam sukėlė Pyoderma gangrenosum – reta neaiškios etiologijos dermatozė, pasireiškianti lėtinių pasikartojančių opų formavimusi.

Peržiūrėjus šį žinučių srautą akivaizdu, kad vyras socialiniame tinkle dalinasi savo paties įžvalgomis apie tai, kas galėjo sukelti jo negalavimus. Nė vienoje žinutėje nėra patiekiama aiški mediko nustatyta diagnozė, kuri leistų odos problemas susieti su vakcinacija nuo COVID-19. Pats nuotraukomis pasidalinęs vyras taip pat nėra įsitikinęs, kokios priežastys galėjo lemti žaizdų susidarymą ant kojos. Žinučių sraute jis pasakoja negalavimus juntantis jau daugiau nei 10 metų, be to, sergantis lėtine liga, išgyvenantis hormonų sutrikimus.

Vėliau vyras įvardija, kad gydytojai jam įtaria retą dermatozę Pyoderma gangrenosum. Ją gali lemti įvairios priežastys, todėl be gydytojo aiškiai nustatytos diagnozės neįmanoma nustatyti, kas sukėlė šį susirgimą. Dažnu atveju ši būklė siejamas su imuninės sistemos sutrikimais. Pyoderma gangrenosum gali pasireikšti ir pasiskiepijus nuo COVID-19, tačiau tai yra labai retas vakcinos šalutinis poveikis, dažniau ištinkantis tuos, kurie ir prieš vakcinaciją skundėsi panašiomis odos problemomis. Be to, šį negalavimą retais atvejais gali sukelti ir COVID-19 liga.

„Clinics in Dermatology“ publikuotame viešame laiške apžvelgiami po COVID-19 vakcinacijos užregistruoti 4 Pyoderma gangrenosum atvejai bei 6 užregistruoti po COVID-19 infekcijos, o straipsnio išvadose nurodoma, kad pasaulinėje duomenų bazėje, kurioje registruojami visi po vakcinacijos pastebėti šalutiniai reiškiniai Pyoderma gangrenosum atvejų iki 2022 m. liepos 15 d. buvo tik 47, kai tuo metu visame pasaulyje jau buvo suleista daugiau nei 12.2 milijardo COVID-19 vakcinos dozių.