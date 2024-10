Ar tikrai dėl sutrikusios sportininkų sveikatos kalti skiepai?

Jake’as Leveris, pagrindinis Melburno „Demons“ Australijos futbolo komandos gynėjas, 2021 m. gruodžio 6 d. apalpo per pirmąją „Demons“ priešsezoninę treniruotę. Incidentas įvyko per varginančias bėgimo pratybas (lauke buvo apie 28 °C). J. Leveris teigė, kad pirmuosius du bandymus jis įveikė geriausiu asmeniniu laiku, o per trečiąjį bandymą pasistengė „šiek tiek per stipriai“, todėl prarado sąmonę. J. Leveris buvo išsiųstas namo ir visiškai pasveiko ( čia ).