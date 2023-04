Teiginiai

JAV prezidentas J. Bidenas įrodė, kad yra nestabilus, kai sakydamas kalbą Belfaste staiga atsuko nugarą publikai ir ėmė kažkam sakyti „nešokite“, o tada prisiminė savo tėvą ir atsiprašė už nugaros atsukimą.

Verdiktas

Paviešinus tik trumpą J. Bideno kalbos ištrauką siekiama manipuliuoti žmonėmis. Visų pirma, sakydamas „nešokite“, J. Bidenas kreipėsi į viršuje sėdinčią auditoriją. Tai – ne pirmas kartas, kai aukščiau sėdinčių žmonių JAV vadovas prašo nešokti, norėdamas papokštauti ir „pralaužti ledus“. Šią frazę netgi galima vadinti firminiu prezidento pokštu. Be to, kalbėdamas apie savo tėvą J. Bidenas neatsiprašinėjo už tai, kad atsuko kamerai nugarą, frazė taip pat buvo pasakyta kaip pokštas, reiškiantis, kad auditorijos viršuje tiek daug, kad į ją žiūrint sunku taip išriesti nugarą, kaip sakydavo ir jo tėvas.

Melo detektoriaus komentaras

Prieš dvi savaites įvykęs JAV vadovo J. Bideno vizitas Šiaurės Airijoje, iš dalies skirtas paminėti 25-osioms „Didžiojo penktadienio susitarimo“, kuriuo nutrauktas kelis dešimtmečius besitęsęs smurtas šioje šalies dalyje (ČIA), sulaukė socialinių tinklų vartotojų dėmesio. Pasidalinę trumpa vaizdo ištrauka iš prezidento kalbos Belfaste, vartotojai tikina, esą vienos galingiausių pasaulio šalių vadovas yra nestabilus ir šneka nesąmones.

„Džo yra stabilus, bet savaip. Atėjo laikas jam / Joe Bidenas ką tik pradėjo savo vizitą JK ir Šiaurės Airijoje ir jau elgėsi keistai: vidury savo kalbos Olsterio universitete JAV prezidentas staiga atsuko nugarą publikai ir ėmė kažkam sakyti „ne“ t šokinėti“, o tada jis prisiminė savo tėvą ir atsiprašė už žvilgsnį į nugarą“, – rašė vienas vaizdo įrašu pasidalinęs vartotojas (kalba netaisyta, – RED.).

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Maždaug pusės minutės trukmės vaizdo įraše JAV vadovas vieną momentą iš tiesų nusisuka nuo kameros, pažvelgia į viršų ir pasako „Ir nešokite, gerai?“, o vėliau pasako pokštą apie tai, ką sakydavo jo tėvas, tačiau šios replikos yra paprastai paaiškinamos ir nereiškia, kad J. Bidenas yra nestabilus.

Baltųjų rūmų interneto svetainėje pateiktoje prezidento kalbos transkripcijoje (ČIA) galima rasti būtent šią frazę, kuri internete sukėlė patyčių bangą, su paaiškinimu, kokius veiksmus prezidentas ją sakydamas atlieka.

Kalbėdamas apie George‘ą Mitchellą, amerikiečių politiką (ČIA), kuris 1998 m. padėjo Šiaurės Airijoje atkurti taiką, tapdamas svarbiausiu „Didžiojo penktadienio susitarimo“ architektu, J. Bidenas sakė:

„Tačiau jie nesustojo, nes George‘as ir daugelis kitų nenustojo tikėti, kad sėkmė įmanoma.

Noriu, kad jūs visi žinotumėte, ypač jaunimas, kuris šiandien yra auditorijoje.

(Kreipiasi į studentus) Ir nešokite, gerai? (Juokas) O, aš nemačiau, kad jūsų tiek viršuje. (Juokas) Kaip sakydavo mano tėvas: „Prašau, atleiskite dėl mano nugaros. Atsiprašau.“ (Juokas)

Bet juokas juokais, Amerikos žmonės buvo su jumis – yra su jumis kiekviename žingsnyje. Tai tikra tiesa.“

Taigi, akivaizdu, kad prašydamas „nešokti“ J. Bidenas nešnekėjo nesąmonių – jis juokaudamas kreipėsi į viršuje sėdinčią auditoriją. Be to, replika apie tėvą taip pat buvo pokšto dalis. Sakydamas ją jis turėjo omenyje, kad jo, kaip ir tėvo, nugara per silpna, kad galėtų pasisukti tiek, kad matytų visus viršuje sėdinčius žmones, nes jų labai daug.

Tai – anaiptol ne pirmas kartas, kai savo kadencijos metu sakydamas viešas kalbas J. Bidenas paprašo auditorijoje aukščiau už jį sėdinčių „nešokti“. Šį pokštą galima laikyti prezidento firminiu metodu pralinksminti auditoriją ir įnešti į oficialias kalbas lengvumo ir nerūpestingumo.

Pavyzdžiui, 2020 m. pasakęs kalbą Pitsburgo mieste ir keliaudamas į susitikimą su vietos ugniagesiais, kuriems parodydamas paramą nuvežė keletą picų, tuo metu dar tik kandidatas į JAV prezidentus J. Bidenas susidūrė su Donaldo Trumpo rėmėju. Vyras stovėjo ant sunkvežimio, laikydamas D. Trumpo atributiką ir rėkaudamas įžeidimus J. Bidenui. Šalies vadovas į jį atsisuko, luktelėjo ir pasakė: „Nešok“ (angl. „Don‘t jump“) ČIA.

Tais pačiais metais rinkiminės kampanijos metu J. Bidenas lankėsi Teksaso universitete, kur pradėdamas kalbą ir kreipdamasis į susirinkusiuosius pakartodamas tą patį pokštą pasakė: „Labai jums ačiū. Puiku sugrįžti į Teksaso Pietinį universitetą. Nešokite. Man jūsų reikia. Nešokite. Kaip mano mama sakydavo, Dievas jus visus myli“ (ČIA).

Šis pokštas buvo pakartotas ir 2022 m., kai J. Bidenas kartu su viceprezidente Kamala Harris dalyvavo „Pagarbos santuokai akto“ pasirašyme ir sakė: „Už manęs stovi dešimtys ieškovų, ten, viršuje, – nešokite – (plojimai) – dešimtys ieškovų, kurie per daugelį metų kovojo už santuokų lygybę, taip pat šeimos, kurių egzistavimas nebūtų įmanomas be meilės ryšių ir – šis įstatymas juos gerbia ir saugo. (Plojimai.)“ (ČIA).